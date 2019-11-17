藤球／台灣國際邀請賽登場 「骨灰級」國手喊感動

2019-11-17 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



台灣國際藤球邀請賽今天舉行賽前記者會。圖／中華藤球協會提供 分享 facebook

從2008年接觸藤球，中華隊國手詹宇庭自稱是「骨灰級」選手，如今盼到台灣首度舉辦以國家為名的國際藤球邀請賽，與會隊伍更包括泰國、越南、日本、緬甸等勁旅，讓他大喊感動。

「為中華隊打，都是榮譽！」身為中華白隊的隊長，詹宇庭很期待這次和另外5國交流切磋的機會，他特別點名泰國隊，「泰國一直是我們學習的對象。」

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泰國是藤球強權，歷屆亞運累積26面金牌傲視各國，中華藍隊隊長方瑞照指出，泰國有許多動作流暢又純熟，希望透過比賽觀摩學習，提升中華隊技術和經驗。

首度舉辦的台灣國際藤球邀請賽共有泰國、緬甸、越南、日本和伊拉克隊伍與會，地主則由屏東佳冬系統組成的中華藍隊，以及今年桃園全運會示範賽奪金的台北市班底組成的中華白隊抵抗外敵；賽事將於明天在台北體育館4樓點燃戰火，賽事包括二人賽和三人賽，21日將誕生首屆賽事冠軍得主。

中華藤球協會理事長蔡鴻鵬提到，最感謝伊拉克遠道而來，除了舟車勞頓，且是在國內情勢動盪的情形下來台與會，同時感謝體育署和各界企業幫助，讓台灣透過藤球提升國際能見度。