藤球／首屆賽事6國與會 台灣入賽事名

2019-11-17 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



台灣國際藤球邀請賽明天開戰，今天舉行開賽前記者會。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

匯集泰國、緬甸、越南、日本、伊拉克和地主中華隊的藤球盛會「2019台灣國際藤球邀請賽。」，明天將在台北體育館4樓展開為期4天的賽事，中華藤球協會理事長蔡鴻鵬表示，這次國內首度以「台灣」為名舉辦的國際藤球邀請賽，「希望突顯台灣的國際能見度。」

台灣推動藤球運動10年，除推動國內排名賽、團體賽、青少年錦標賽和移工盃，也將賽事層級拉到國際賽層級，蔡鴻鵬表示，接任理事長的目標之一就是「一年至少辦一場國際賽」，今年的2019台灣國際藤球邀請賽只是開端，明年也會持續舉辦，協會更積極爭取正式錦標賽，明年有機會擔任亞青賽東道主。

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「希望透過國際賽，讓台灣選手和教練知道，只要肯努力，一定有機會在國際賽和列強一較高低。」蔡鴻鵬喊出夢想藍圖，盼2022杭州亞運中華藤球隊不但能首度與會，更要朝站上頒獎台努力。

首屆台灣國際藤球邀請賽連同地主的中華藍隊和中華白隊在內，還有泰國、緬甸、越南、日本和伊拉克與會，其中泰國是公認實力最堅強的隊伍，累積亞運已進帳26金，今年派出職業球員、國家隊和年輕球員組成的陣容踢館，緬甸也由國家隊來台交流。