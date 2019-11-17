海碩盃／逆轉留冠！ 李亞軒、吳芳嫺落淚迎金盃

2019-11-17 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



李亞軒（左）、吳芳嫺打下海碩盃雙打冠軍。圖／海碩整合行銷提供（資料照） 分享 facebook

2019年海碩盃最終日，唯一「地主希望」李亞軒和吳芳嫺在主場球迷一面倒支持下，在「超級搶10」演出逆轉勝，為地主留下勝利，吳芳嫺還感動落淚。

台將上一度打進決賽是2016年的「網球精靈」張凱貞／莊佳容，莊佳容現已退役並升格媽媽，相隔3年終於再有台將闖關最終戰。

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今天面對蒙特內哥、斯洛維尼亞聯軍羅克雯妮奇／嘉可波薇茨，地主組合打出好的開始，第一盤就連拿4分、破了嘉可波薇茨發球局，接續李亞軒發球局又連得3分，順利取得2：0領先；吳芳嫺自己發球局前出現小插曲，吳芳嫺突然流鼻血，雖止血後上陣卻沒能保住發球局，但嘉可波薇茨的發球局又沒能守住，但地主盤末又遭破發，4：6送出首盤。

第二盤地主組合重振旗鼓，連保帶破取得4：0領先，雖也被連追3局，但即時穩住陣腳，以6：4扳平盤數，也將戰局逼到「超級搶10」。

決勝盤前8分雙方戰平，李亞軒回球掛網雖讓對手拿到第5分，但李亞軒底線高質量的回球也接連壓迫到對手，地主組合連拿3分超前，接續雖也出現網前截擊失誤，但李亞軒網前強扣拿到第8分，再逼出對手回球失誤，冠軍點到手，且李亞軒第一個冠軍點就掃出對角致勝球，以10：7迎接勝利，成為2014年詹家姊妹詹詠然、詹皓晴後，再度留下冠軍的台將組合。

海碩盃屬WTA挑戰賽等級，總獎金12萬5千美元，雙打冠軍可共享5千5百美元（約台幣16萬7千元）；昨天地主雙姝打進決賽，海碩集團總裁韓國福就宣布獎金「加碼」，只要捧冠，兩人就可各得5千5百美元，今天如願封后，也賺進合拍最大筆的一筆獎金。