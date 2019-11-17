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PGA／違反「單球規定」美國好手亨利晉級變淘汰

2019-11-17 15:11聯合報 記者毛琬婷／即時報導

美國好手亨利在比賽中罕見發生使用不同品牌的小白球而遭到罰桿，因此從晉級變成淘汰。...
美國好手亨利在比賽中罕見發生使用不同品牌的小白球而遭到罰桿，因此從晉級變成淘汰。 歐新社
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在墨西哥舉行的PGA馬亞柯巴菁英賽，第二輪出現球員使用不同球而遭到罰桿，美國好手亨利（Russell Henley）在第9洞起連續4洞遭到罰桿，被大會罰了8桿，從原本兩輪打完順利晉級變成遭到淘汰。

首輪亨利表現出色，抓下5隻小鳥，繳出66（-5）桿，排名暫並列第10，第二輪也打出69（-2）桿成績，本來兩輪總桿數135桿、並列第12，不過賽後他把球從球袋中拿出來簽名送給球迷，卻發現自己拿出來的球中有些是與比賽時不同。

根據高爾夫球規則中的「One Ball Rule（單球規定），球員所使用的球必須是清單上同一品牌、同樣型號，若是球員在比桿賽中違反規則，每一動就會遭罰2桿。

亨利表示，他並不知道這些球是從何而來，自己在第9至12洞「意外」使用了這些球，導致他連續4洞遭到罰桿，共被罰了8桿，從69桿暴升至77桿，也讓他從安全名單內滑出，最終以143（+1）桿遭到淘汰。

PGA裁判法布爾（Brad Fabel）表示，亨利主動去找裁判，並聲稱自己並不知道這些球是如何進到球袋中的，經過現場多名裁判協商了一個多小時後，最終亨利仍遭到罰桿，他也坦然接受大會裁罰，法布爾說：「他表現得很得體，我對這位紳士相當尊敬。」

而台灣好手潘政琮前兩輪分別揮出68（-3）、70（-1）桿，兩輪總桿數138（-4）桿，並列第31名順利晉級。

高爾夫潘政琮

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