ATP年終賽／網壇世代交替？ 費德勒：每年都在講

2019-11-17 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



費德勒(右)談年終賽三大天王軍無緣決賽，坦言三人都不再年輕，但新世代逐年變強是事實。 歐新社 分享 facebook

38歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），凌晨ATP年終賽單打四強不敵21歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），賽後又被問及三大天王是否面臨新生代的強勢挑戰，「費爸」面對此問題已經屢見不鮮，坦言三人都不再年輕，但新世代逐年變強是事實。

在約克維奇（Novak Djokovic）、西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）紛紛小組賽止步，世界第3費德勒是唯一挺進年終賽四強的「三大天王」，但仍在四強敗北，無緣拚生涯第七座年終賽金盃。

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對於「三大天王」地位是否再度動搖，費德勒表示這是每年年終都會遭遇的問題，但他不認為有所威脅，「因為當我看到最終年終球王、本季誰登上世界第一，瘋狂的是，還是我們三人之一。」

納達爾日前生涯第五度登上年終球王，其實不僅球王寶座爭奪不出「Big 3」，本季四大滿貫賽仍由「約帥」、納達爾各包辦兩座，前一次四大賽奪冠的第四人，已經是2016年的美網，由瑞士「二哥」瓦文卡（Stan Wawrinka）奪下。

費德勒表示，三人已不再年輕，年輕人的機會增加並非他們變差，而是新生代變得更強，接下來突破三大天王拚大賽冠軍，將是網壇新星必要的下一步，但費德勒絲毫沒有鬆懈打算，「唯一的問題就是，我跟約克維奇、納達爾都還健康，甚至比往年狀態更好。」