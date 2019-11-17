ATP年終賽／西西帕斯拍落費爸 與汀恩上演「單反」決賽

2019-11-17 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



在倫敦舉行的ATP年終賽今年將有新王者誕生。世界第六、希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在單打四強賽拍退六度年終賽冠軍「瑞士特快車」費德勒（ Roger Federer），將迎戰粉碎德國澤瑞夫（Alexander Zverev）連霸夢的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），爭奪冠軍頭銜。

去年才拿下ATP新生代總冠軍，21歲的西西帕斯今年澳網首度交手費爸就四盤勝出，年終賽兩人第四度碰頭，西西帕斯面臨12個破發點強勢化解11個，以96分鐘6：3、6：4搶下決賽門票。

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「我從小看費德勒比賽，看他打年終賽、溫網、以及各種決賽，希望有一天能與他交手，今天我就身在美夢裡。」挺進生涯最大層級決賽的西西帕斯說，從沒想過能夠站在這裡，並以自己的表現為傲，並沒有因為壓力而崩潰，關鍵時刻決定果決。

年終賽史上，僅有八人首闖年終賽能夠挺進淘汰賽，西西帕斯成為其一，且是2017年冠軍迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、2017年亞軍葛芬（David Goffin）之後，首度闖年終賽就爭冠的球員。

四強另役，26歲的汀恩面對去年冠軍澤瑞夫發球局全保，7：5、6：3笑納勝利，汀恩賽後笑說，與西西帕斯將是一場單手反拍對決，過去對戰汀恩取得4勝2負優勢，「我們都是進攻強勢的球員，他的觀賞性也很強，很期待能與他交手。」