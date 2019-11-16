親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

駕駛爆頭慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

運動筆記臺灣成功申辦50公里超馬世錦賽　50國運動員2021年齊聚臺北爭冠2019田中超半馬心得
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA今日最佳球員- Bradley Beal (11月16日)賽事懶人包 (11月16日)

民俗體育競賽 順安國中長腿妹踢毽個人賽三連霸

2019-11-16 22:36聯合報 記者毛琬婷／即時報導

108學年度全國各級學校民俗體育競賽16日起分兩個周末進行為期四天的競技，首日在嘉義吳鳳科大進行四項比賽，宜蘭縣在踢毽項目表現優異，獲得數項團體和個人賽特優獎，順安國中二年級的「長腿妹」黃茱鈺在個人對抗賽頻頻在145公分的網上舉腿扣殺，令對手難以招架，拿下三連霸。

這項已成為國內各級學校民俗體育的傳統大賽，今年共有6605位選手參賽，比去年增加500人，再創歷史新高，其中武陣比去年成長一百多人，報名最踴躍的仍是推廣較容易的扯鈴，今年共有1527人報名，台客獅也比去年成長近百人，唯獨醒獅參賽人數呈現衰退，值得觀察注意。

比賽16、17日在吳鳳科技大學學行，23、24日則移師台南大學，首日比賽進行踢鍵、撥拉棒、砌磚、流星球四項比賽，17日則進行重頭戲的醒獅、台客獅、舞龍和文陣四項。

宜蘭縣推廣踢毽成果顯著，共有國華國中陳旻佑（個人花式男子組）、國華國中莊佩軒（個人花式女子組）、廣興國小陳致良（個人花式男子組）、廣興國小邱璦瑩（個人花式女子組）、廣興國小徐右辰（個人對抗賽男子組）、順安國中黃茱鈺（個人對抗賽女子組）拿下冠軍，其中廣興國小三年級的徐右辰三分鐘踢鍵426次，是全宜蘭的「踢毽馬達」，據教練表示，可能也是全國第一。

順安國中由教練黃致遠領軍參賽，黃茱鈺是他的掌上明珠，從小一開始練習踢毽，身高165公分搭配一雙修長的腿，腳穿像鴨掌的專業毽球鞋，只要毽子到她腳上好像在變魔術，前踢後拐控制自如，絕殺利器是第一踢將球做高後，舉腳於頭上再來個下壓劈殺，對手仍愣在原地，鍵子早已落地得分。

黃茱鈺是全民運宜蘭縣踢毽代表隊選手，曾拿下個人花式第五、個人對抗賽第三名，昨天輕鬆以三連勝拿下這項比賽特優，也是她參加這項比賽的三連霸。

選手在砌磚神情專注展現個人最佳實力。圖／台南大學提供
選手在砌磚神情專注展現個人最佳實力。圖／台南大學提供
分享
宜蘭縣順安國中二年級的黃茱鈺在踢毽個人對抗賽拿下三連霸。圖／台南大學提供
宜蘭縣順安國中二年級的黃茱鈺在踢毽個人對抗賽拿下三連霸。圖／台南大學提供
分享

魔術

相關新聞

桌球／奧地利公開賽 鄭怡靜先盛後衰止步女單8強

2019-11-16 21:18

海碩盃／爆冷拍落頭號種子 李亞軒、吳芳嫻明爭冠

2019-11-16 20:12

桌球／奧地利公開賽 林昀儒不敵球王無緣4強

2019-11-16 19:39

海碩盃／首度合拍4強作收 卓家姊妹自評70分

2019-11-16 18:55

海碩盃／蒂雅琴科一盤未失晉決賽 將與芭波絲爭冠

2019-11-16 16:38

ATP年終賽／澤瑞夫粉碎納達爾晉級希望 4強迎戰汀恩

2019-11-16 14:01

跆拳道／協會理事長補選 張火爐當選新任理事長

2019-11-16 11:57

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

女足／關門戰射門踢平泰國 陳燕萍歸功球迷加油

2019-11-15 23:45

海碩盃／李亞軒、吳芳嫺 觀戰4強對手找破敵之策

2019-11-15 23:45

香港羽賽／苦戰三局遭逆轉 周天成無緣四強

2019-11-15 23:28

足球／中華女足主場關門戰 陳燕萍下半場進球踢平泰國

2019-11-15 21:08

海碩盃／來台參賽13連勝 匈牙利名將芭波絲挺進四強

2019-11-15 21:05

世足資格賽／狂失9球不敵科威特 中華隊分組4連敗

2019-11-15 08:18

ATP年終賽／不敵費德勒 約克維奇送納達爾登年終球王

2019-11-15 07:51

海碩盃／連8年參賽 李亞軒「佛系」打破個人紀錄

2019-11-15 00:42

香港羽賽／挺過對手3賽末點 周天成逆轉進8強

2019-11-15 00:38

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

2019-11-16 15:10

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

2019-11-16 13:58

12強／江少慶投出新身價 美、日職棒隊都找上門

2019-11-16 09:57

12強／林哲瑄轟澳取勝收工 轉拚6搶1奧運門票

2019-11-16 14:00

12強／中華隊要進步 洪一中教頭提出「三支箭」

2019-11-16 11:04

12強／投手調度挨批 洪一中：最難就是換投

2019-11-16 12:08

NBA／詹皇致勝罰球、戴維斯關鍵阻攻 湖人驚險克國王

2019-11-16 14:35

12強／開轟變出局 洪總嘆：差幾公分 結局就不同

2019-11-15 23:45

12強／明年6搶1拚奧運 旅外球員回得來嗎？

2019-11-15 23:45

12強／搶進奧運最後機會 吳志揚坦言徵召有困難

2019-11-16 10:48

12強／台灣棒球只能原地踏步？ 他嘆「別再消費國球」

2019-11-16 18:13

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

NBA／個人得分抵過對手先發 哈登續寫驚人飆分紀錄

2019-11-16 15:30

12強／緊張跑到廁所吐 王勝偉竟碰到胡金龍

2019-11-16 12:19

12強／中華隊若進奧運 吳志揚期待洪一中領軍

2019-11-16 12:50

12強／續接明年六搶一教頭？洪一中：沒有答案

2019-11-16 10:44

12強／當教練手癢 彭政閔：看起來不好打

2019-11-16 13:14

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／效法傳奇四分衛布雷迪 詹姆斯：要打到不能走

2019-11-16 13:14

NBA／布萊德利骨裂缺陣 詹皇：球隊要有人跳出來

2019-11-16 14:18

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

NBA／泰托姆攜華克逆轉勇士 塞爾蒂克取10連勝

2019-11-16 15:06

NBA／湖人棄將替補爆發相助 比爾連2戰飆44分退灰狼

2019-11-16 14:22

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

12強／林哲瑄開轟打暈澳洲 讚全隊表現無可挑剔

2019-11-16 16:15

MLB／官網記者看衰陳偉殷 季前被釋出也不意外

2019-11-16 11:46

12強／失投挨轟成敗因 吳昇峰談到痛處險掉淚

2019-11-15 23:45

MLB／達比修掀偷暗號質疑 葉力奇嗆：對付你不需要幫忙

2019-11-16 10:29

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36

NBA／勇士羅素右姆指扭傷 將接受MRI檢查

2019-11-16 15:50

NBA／安東尼加盟拓荒者 里拉德：全力支持

2019-11-16 13:27

NBA／傳奇中鋒羅素 44年後收下名人堂戒指

2019-11-16 09:17

12強／對澳五局無失分 胡智為返美等球隊接觸

2019-11-16 15:42

12強／火球鎖中華 韓裔美國牛棚助韓奪奧運門票

2019-11-16 08:28

12強／王威晨關鍵兩安屠澳 遺憾未進東京奧運

2019-11-16 16:15

NBA／葛登成數隊潛在交易目標 美媒稱魔術暫無動作打算

2019-11-16 11:11

ABL／林志傑下半場狂飆17分 富邦奪新賽季首勝

2019-11-16 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top