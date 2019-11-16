民俗體育競賽 順安國中長腿妹踢毽個人賽三連霸

2019-11-16 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



108學年度全國各級學校民俗體育競賽16日起分兩個周末進行為期四天的競技，首日在嘉義吳鳳科大進行四項比賽，宜蘭縣在踢毽項目表現優異，獲得數項團體和個人賽特優獎，順安國中二年級的「長腿妹」黃茱鈺在個人對抗賽頻頻在145公分的網上舉腿扣殺，令對手難以招架，拿下三連霸。

這項已成為國內各級學校民俗體育的傳統大賽，今年共有6605位選手參賽，比去年增加500人，再創歷史新高，其中武陣比去年成長一百多人，報名最踴躍的仍是推廣較容易的扯鈴，今年共有1527人報名，台客獅也比去年成長近百人，唯獨醒獅參賽人數呈現衰退，值得觀察注意。

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比賽16、17日在吳鳳科技大學學行，23、24日則移師台南大學，首日比賽進行踢鍵、撥拉棒、砌磚、流星球四項比賽，17日則進行重頭戲的醒獅、台客獅、舞龍和文陣四項。

宜蘭縣推廣踢毽成果顯著，共有國華國中陳旻佑（個人花式男子組）、國華國中莊佩軒（個人花式女子組）、廣興國小陳致良（個人花式男子組）、廣興國小邱璦瑩（個人花式女子組）、廣興國小徐右辰（個人對抗賽男子組）、順安國中黃茱鈺（個人對抗賽女子組）拿下冠軍，其中廣興國小三年級的徐右辰三分鐘踢鍵426次，是全宜蘭的「踢毽馬達」，據教練表示，可能也是全國第一。

順安國中由教練黃致遠領軍參賽，黃茱鈺是他的掌上明珠，從小一開始練習踢毽，身高165公分搭配一雙修長的腿，腳穿像鴨掌的專業毽球鞋，只要毽子到她腳上好像在變魔術，前踢後拐控制自如，絕殺利器是第一踢將球做高後，舉腳於頭上再來個下壓劈殺，對手仍愣在原地，鍵子早已落地得分。