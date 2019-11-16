桌球／奧地利公開賽 鄭怡靜先盛後衰止步女單8強
2019-11-16 21:18
聯合報 記者毛琬婷
／即時報導
台灣桌球「一姊」鄭怡靜今天在奧地利桌球公開賽女單8強賽先盛後衰，以1：4（11：3、8：11、8：11、8：11、8：11）不敵日本19歲好手伊藤美誠，無緣4強。
世界排名第11的鄭怡靜，今天女單8強賽面對世界排名第7的伊藤美誠，雙姝過去5度交手，鄭怡靜以2勝3負略居下風。今天在世界桌球巡迴賽頂級的白金系列賽事奧地利桌球公開賽，也是年度6場白金系列的壓軸戰，鄭怡靜先盛後衰，只抗敵38分鐘吞敗。
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在男單林昀儒、女單鄭怡靜先後落敗後，單打部分已無台將，而壓軸登場的女雙冠軍賽將在台灣時間17日凌晨進行，台灣好手陳思羽／鄭先知將碰上日本組合木原美悠／長崎美柚。
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