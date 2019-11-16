海碩盃／爆冷拍落頭號種子 李亞軒、吳芳嫻明爭冠

2019-11-16 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



肩負台灣唯一希望的李亞軒與吳芳嫺組合，今天在海碩盃女網賽雙打4強賽只花了67分鐘，以6：3、6：4爆冷拍落澳洲頭號種子蘿迪歐諾娃（Arina Rodionova）／珊德絲（Storm Sanders），首度在海碩盃合拍就闖進決賽。

昨天輪空的李亞軒與吳芳嫻仍到場關心4強的對手狀況，希望能從中找出破敵之策，搶下決賽門票。今天面對首度交手的澳洲組合，在地主球迷加油聲下，第6局率先突破對手發球局，下一局雖立刻遭回破，雙姝仍穩住陣腳在第8局再度破發，以6：3先下一城。

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次盤李亞軒／吳芳嫻再克服1：3的頹勢，在第5局起連破帶保追成3：3，接著在3：4時連下3局，直落二搶下決賽門票，也是繼2016年張凱貞／莊佳容奪亞後再度有台將闖進決賽。

而距離上次有台將在海碩盃奪冠已要回溯至2014年的「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，今年再度有台灣組合闖進最終戰，海碩集團總裁韓國福也立刻宣布加碼，若李亞軒與吳芳嫺能在明天奪冠，將可各得5500美元的冠軍獎金。