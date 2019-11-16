桌球／奧地利公開賽 林昀儒不敵球王無緣4強

2019-11-16 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



台灣18歲「桌球神童」林昀儒。 新華社 分享 facebook

台灣桌球「一哥」林昀儒今天在奧地利桌球公開賽男單8強賽，面對中國大陸「世界球王」樊振東沒能複製前一役逆轉戲碼，最終以2：4（4：11、6：11、8：11、11：9、11：7、8：11）落敗，無緣4強。

2019奧地利桌球公開賽屬於世界桌球巡迴賽頂級的白金系列賽事，也是年度6場白金系列的壓軸戰，世界排名第10的林昀儒，昨天在男單次輪上演絕地大逆轉，面對法國好手戈齊（Simon Gauzy），克服1：3劣勢，最終以4：3逆轉搶下8強門票。

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8強賽林昀儒碰上男單「世界球王」樊振東，過去兩人3次交手，林昀儒僅拿下1勝，而這1勝就是在今年的T2鑽石聯賽，當時林昀儒以4：1擊敗球王。

今天兩人第4度交手由球王成功扳回一城，前三局林昀儒在失誤過多的情況下接連失守，陷入0：3的淘汰邊緣，不過林昀儒展現韌性展開反撲，一度追到2：3，但最終仍以2：4落敗，止步8強。

不過林昀儒今天還是有好消息傳來，繼日前入圍2019球星頒獎典禮（ITTF Star Awards）年度最佳男球員後，國際桌球總會（ITTF）再公布年度突破新星入圍名單，林昀儒成功上榜，也是台灣首位入圍該獎項的球員。