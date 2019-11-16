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孫楊涉毀血液樣本案 體育仲裁法庭裁決尚需數週

2019-11-16 19:32中央社 雪梨16日專電

中國游泳選手孫楊被指以鐵鎚敲毀血液樣本案，國際體育仲裁法庭15日開庭聆訊，目前未定裁決日期。澳洲媒體指出，依過去經驗，需要好幾個星期才會宣告裁決結果。

孫楊被指2018年9月接受國際奧委會旗下的世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）突擊檢查過程中，以鐵鎚敲毀血液樣本。今年稍早，國際泳總（FINA）裁定孫楊並未違規。

世界反禁藥組織執行長尼格里（Olivier Niggli）3月13日曾公開表明，要就孫楊案件向國際體育仲裁法庭提出上訴。

國際體育仲裁法庭15日在瑞士就孫楊案展開聆訊。法新社報導，孫楊指稱：「世界反禁藥組織檢驗人員當時並未出示身分證明文件，為什麼要讓他們拿走樣本。」

聆訊主要以英語進行，孫楊則是以中文發言，並透過人員翻譯。法新社報導，聆訊過程中一度出現翻譯問題，當世界反禁藥組織的律師提問時，翻譯人員一度將「200倍」譯成「200ml的血」。孫楊的律師回應指出，翻譯不正確導致孫楊聽不懂問題。

這場聆訊的三名裁判，分別為義大利法官佛拉第尼（Franco Frattini）、比利時皇家御用律師Romano F.Subiotto QC，以及英國法律學者桑茲（PhilippeSands）。

聆訊歷時一天，目前未定裁決日期。根據澳洲每日電訊報（Daily Telegraph）指出，依照過去經驗，國際體育仲裁法庭在聆訊後將需要好幾個星期，才會宣告裁決結果。

聆訊結束後，孫楊透過微博發文，指控澳洲媒體背後有「一隻黑手」，試圖「抹黑事實」。雖然並未指明「黑手」是何人，但在文中提到，他不滿有人將國際泳總的裁決報告流到媒體手中。

澳洲每日電訊報7月25日，曾在網路獨家全文刊登長達59頁的國際泳總裁決報告，詳細記錄孫楊毀壞血液樣本的事發過程，以及孫楊和世界反禁藥組織雙方申辯的理據。

每日電訊報同時以中文和英文報導，揭露孫楊如何在母親和護衛員的配合下，避過世界反禁藥組織人員的突擊檢查。

孫楊近年到國際媒體注意，一方面是源自於他在2012年倫敦奧運奪取兩面金牌，以及隨後在多個國際賽事中奪得獎牌和打破紀錄。此外，更是因為他的各種具有爭議性行為。例如，中國「浙江日報」曾報導，孫楊2013年11月因無照駕駛導致事故，遭判行政拘留7天。

還有Swimming World雜誌報導，孫楊於2014年5月被驗出服用禁藥而遭停賽3個月和被收回獎牌；2015年，孫楊被指在練習期間毆打一名巴西女性選手。

而孫楊成為澳洲媒體關注的焦點，主要是從2016年里約奧運開始。當年400公尺自由式金牌得主為澳洲選手何頓（Mack Horton），孫楊則奪得銀牌。在賽前，孫楊被指在練習時蓄意向何頓潑水，而何頓更公開表示：「沒時間理會靠服藥作弊的人。」

何頓的言論，引起中國網民激烈反彈，英國BBC2016年8月8日報導，事件還牽連到一位英國男子MarkHorton，因為名字和何頓接近而導致他的推特遭遇中國網民洗板。

中國官媒「環球時報」更於2016年8月10日引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅，指澳洲選手針對中國選手發表「帶刺兒」的言論，是「澳洲對華態度的一個縮影」，事件反映出澳洲「對於中國的發展模式以及政治制度並不認可」。原本是兩國選手之間的個人爭執，被中國官媒上升到國際關係的層面。

何頓與孫楊隨後多次狹路相逢，賽後何頓幾乎總是拒絕與孫楊合照。不論是澳洲還是中國媒體，都從不錯過他們兩人間互動的話題。

今年7月於韓國舉行的世界游泳錦標賽400公尺自由式賽事，銀牌得主何頓更拒絕和金牌得主孫楊同時站在頒獎台上。對此，中國「人民日報」指何頓的「言行誇張且傲慢」，而中央電視台（CCTV）更形容何頓為「小丑」。 對於中國官媒的反應，又再引起澳洲媒體廣泛報導。

繼何頓拒絕和孫楊同時站在頒獎台後，奪得男子200公尺自由式銅牌的英國選手史考特（Duncan Scott）為了聲援何頓，也同樣拒絕和孫楊一同站在頒獎台上。頒獎結束後，孫楊向史考特說：「你是輸家，我贏了！」整個過程全都被現場攝影師拍下，又再引來國際媒體批評。

另一方面，Swimming World總編輯羅德（CraigLord）指出，由於稍早位於羅馬尼亞和俄羅斯的檢驗單位被揭發樣本和數據處理失當醜聞，導致世界反禁藥組織被抨擊為監管不力和功能不彰；所以這次孫楊的案件，世界反禁藥組織勢必慎重其事，以便重振聲譽。

史考特皇家

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