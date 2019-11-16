海碩盃／首度合拍4強作收 卓家姊妹自評70分

2019-11-16 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



唯二晉級2019年海碩女網賽雙打4強賽的「卓家姊妹」卓宜萱／卓宜岑，今天在4強賽首戰面對大會第二種子蒙特內哥羅克雯妮奇（Danka Kovinic）／斯洛維尼亞嘉可波薇茨（Dalila Jakupovic）組合，抗敵73分鐘後仍以兩個4：6落敗，無緣晉級明天最終戰。

首度在海碩盃合拍的卓家姊妹一路過關斬將挺進4強賽，不過今天面對大會第二種子組合，一開賽就連續丟掉2個發球局，陷入0：4的落後局面，不過姐妹倆展現韌性，多次演出漂亮穿越致勝球，連趕3局追成3：4，不過盤末沒能再突破，以4：6讓出。

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次盤卓家姊妹又是先遭破發，在1：4展開苦戰，儘管第9局化解第一個賽末點，仍在第10局的賽末點扣殺失利，直落二吞敗，無緣爭冠。

此役姐妹倆頻頻在網前試圖扣殺得分，但也多次出現失誤掛網，奉送對手得分，卓宜萱説：「關鍵時搶一球的機會都沒把握住，表現得不夠沉穩，不然結果可能大不同。」妹妹卓宜岑則坦言，自己兩盤前段表現得都很慌張，導致落敗。