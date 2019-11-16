海碩盃／蒂雅琴科一盤未失晉決賽 將與芭波絲爭冠

2019-11-16 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



俄羅斯女將蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko）以一盤未失之姿闖進2019年海碩盃單打決賽。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

海碩盃女網賽今天進入倒數第二天賽程，兩場單打4強賽率先登場，大會第三種子的俄羅斯女將蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko）以6：3、6：2拍落頭號種子克雯妮奇（Danka Kovinic），以一盤未失之姿連過四關挺進決賽，明天將與第二種子匈牙利名將芭波絲（Timea Babos）爭冠。

曾打下2014年海碩盃金盃蒂雅琴科，今天面對世界排名第91的克雯妮奇，首盤雙姝兩度上演互破情況，關鍵第8局蒂雅琴科攻勢再起，也靠著這個關鍵破發球局先下一城，次盤再連續3破對手發球局，取得5：0的領先優勢，最終耗時81分鐘就以直落二取勝。

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「很開心今天有打出好表現，擊敗頭號種子，我從下場的第一分到最後一分都保持著高昂心態在場上戰鬥。」第二盤蒂雅琴科在3：0領先時對手因膝傷申請傷停治療，不過並未影響到自己的表現，儘管第6局遭對手突破發球局，仍沒打亂自己節奏，搶下決賽門票。

今年打下6座ITF女單冠軍的蒂雅琴科，明天將有機會挑戰本季首座WTA等級的冠軍，不過她表示，會忘記之前的好成績，專注在明天的比賽上，談到明天的對手芭波絲，她認為芭波絲擊球力道很強，是少見在單、雙打都有好表現的球員，但自己不會受到影響，專注在自己節奏上去應戰。

另場四強賽，曾打下2015年海碩盃及2018年台灣公開賽金盃的芭波絲，只用了67分鐘就以6：1、6：2拍落托莫娃（Viktoriya Tomova），打下在台灣出賽的14連勝。