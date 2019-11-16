親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

運動筆記臺灣成功申辦50公里超馬世錦賽　50國運動員2021年齊聚臺北爭冠2019田中超半馬心得
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA焦點球員- Bradley Beal (11月16日)焦點球員- Moritz Wagner (11月16日)

ATP年終賽／澤瑞夫粉碎納達爾晉級希望 4強迎戰汀恩

2019-11-16 14:01聯合報 記者林宋以情／即時報導

同樣有著不能輸的壓力，世界第7德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）16日以6：4、7：6 (4)擊敗梅德維夫（Daniil Medvedev），以阿格西組第二晉級四強，盼能成為繼2015年約克維奇後，首位完成年終賽連霸球員。

澤瑞夫贏球後，四強對戰也出爐，22歲的澤瑞夫將世界第5奧地利汀恩（ Dominic Thiem），費德勒（ Roger Federer）對上希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），爭取最後冠軍戰門票。

原先納達爾擊敗西西帕斯，保住晉級一絲希望，不過澤瑞夫用勝利決定自己命運，此役他一發得分率高達8成8，沒有面臨任何破發點，以78分鐘將四強入場券拿到手。

「O2體育館對我而言別具意義，我在此展現最佳表現，氣氛是其他比賽絕無僅有。」澤瑞夫表示，自己必須不斷進步，「四強之路不會比小組賽輕鬆，我要延續最佳表現才能有晉級機會。」

澤瑞夫是現役第五人能連兩季挺進年終賽四強，與納達爾、費德勒、約克維奇和瓦文卡並列，但四強迎來更艱難挑戰，他在過去面對26歲的汀恩，2勝5負落居下風，「汀恩能夠在小組賽連退費德勒、約克維奇，無疑打出他的最傑出表現。」

澤瑞夫費德勒約克維奇

相關新聞

女足／關門戰射門踢平泰國 陳燕萍歸功球迷加油

2019-11-15 23:45

跆拳道／協會理事長補選 張火爐當選新任理事長

2019-11-16 11:57

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

海碩盃／李亞軒、吳芳嫺 觀戰4強對手找破敵之策

2019-11-15 23:45

香港羽賽／苦戰三局遭逆轉 周天成無緣四強

2019-11-15 23:28

足球／中華女足主場關門戰 陳燕萍下半場進球踢平泰國

2019-11-15 21:08

海碩盃／來台參賽13連勝 匈牙利名將芭波絲挺進四強

2019-11-15 21:05

世足資格賽／狂失9球不敵科威特 中華隊分組4連敗

2019-11-15 08:18

ATP年終賽／不敵費德勒 約克維奇送納達爾登年終球王

2019-11-15 07:51

海碩盃／連8年參賽 李亞軒「佛系」打破個人紀錄

2019-11-15 00:42

香港羽賽／挺過對手3賽末點 周天成逆轉進8強

2019-11-15 00:38

海碩盃／逆轉雙打衛冕軍 李亞軒、吳芳嫺闖4強

2019-11-14 22:18

香港羽賽／瓦解3賽末危機 周天成大逆轉闖8強

2019-11-14 20:58

元旦健走連17年舉辦 盼成國內迎新年特有活動

2019-11-14 20:25

海碩盃／首度聯手就闖4強 卓家姊妹寫驚奇

2019-11-14 19:37

ATP年終賽／小組戰況慘 納達爾、約帥出線難

2019-11-14 18:21

台北國際滑輪溜冰公開賽 楊合貞領銜出戰

2019-11-14 18:18

海碩盃／地主希望遭逆轉 楊亞依只給自己70分

2019-11-14 18:13

女足／新隊長領軍 中華隊戰泰國士氣高

2019-11-14 17:16

香港羽賽／遭奧運金牌諶龍逆轉 王子維無緣8強

2019-11-14 15:36

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強／中華隊確定打6搶1 前進奧運之路更艱辛

2019-11-15 21:42

12強／南韓前進奧運 中華隊只能拚6搶1資格賽

2019-11-15 21:40

12強／吳昇峰由勝轉敗 講到痛處幾乎落淚

2019-11-15 15:20

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

2019-11-16 13:58

12強／江少慶投出新身價 美、日職棒隊都找上門

2019-11-16 09:57

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

2019-11-15 14:49

12強／想闖奧運剩一條路 擊敗澳洲且南韓2連敗

2019-11-15 15:03

12強／全壘打只差幾公分 王勝偉檢討自己跑壘

2019-11-15 15:53

12強／就差一顆球 胡金龍：這就是棒球

2019-11-15 15:49

影／洪一中：換捕手局勢轉變

2019-11-15 14:47

NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00

12強／中華隊要進步 洪一中教頭提出「三支箭」

2019-11-16 11:04

12強／開轟變出局 洪總嘆：差幾公分 結局就不同

2019-11-15 23:45

12強／明年6搶1拚奧運 旅外球員回得來嗎？

2019-11-15 23:45

12強／「墨韓戰」牽動台灣命運 勝隊爭冠且取奧運門票

2019-11-15 16:55

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36

NBA／公鹿雙雄聯手擊退公牛 安戴托昆波紀錄直追賈霸

2019-11-15 14:19

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

NBA／從選秀噓到重返紐約 尼克球迷冷酷對待前主將

2019-11-15 14:23

NBA／唐西奇大三元無用 獨行俠對尼克再嚐輸球滋味

2019-11-15 14:22

12強／吳昇峰「非常棒」 洪總稱讚好比賽

2019-11-15 15:28

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

12強／搶進奧運最後機會 吳志揚坦言徵召有困難

2019-11-16 10:48

NBA／下半場全面熄火 籃網崩盤不敵金塊吞3連敗

2019-11-15 15:12

NBA／受羅斯啟發堅持不懈 戴維斯：曾一度想放棄籃球

2019-11-15 14:15

12強／張進德熟悉美國打擊習性 7局下傷退成關鍵

2019-11-15 16:03

圖輯／12強洪一中肯定吳昇峰 可惜打線熄火

2019-11-15 16:50

12強／火球鎖中華 韓裔美國牛棚助韓奪奧運門票

2019-11-16 08:28

12強／腳抽筋退場 張進德為吳昇峰喊可惜

2019-11-15 16:06

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

12強／續接明年六搶一教頭？洪一中：沒有答案

2019-11-16 10:44

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

12強／單局失7分 墨國牛棚自爆中華隊遭殃

2019-11-15 23:45

NBA／柯瑞骨折術後首露面 鬆口明春復出

2019-11-15 14:33

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

NBA／進攻點點開花 太陽主場力擒老鷹

2019-11-15 16:12

12強／中華隊投手好 美國隊一度苦惱

2019-11-15 16:33

12強／失投挨轟成敗因 吳昇峰談到痛處險掉淚

2019-11-15 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top