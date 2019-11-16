ATP年終賽／澤瑞夫粉碎納達爾晉級希望 4強迎戰汀恩

2019-11-16 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



同樣有著不能輸的壓力，世界第7德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）16日以6：4、7：6 (4)擊敗梅德維夫（Daniil Medvedev），以阿格西組第二晉級四強，盼能成為繼2015年約克維奇後，首位完成年終賽連霸球員。

澤瑞夫贏球後，四強對戰也出爐，22歲的澤瑞夫將世界第5奧地利汀恩（ Dominic Thiem），費德勒（ Roger Federer）對上希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），爭取最後冠軍戰門票。

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原先納達爾擊敗西西帕斯，保住晉級一絲希望，不過澤瑞夫用勝利決定自己命運，此役他一發得分率高達8成8，沒有面臨任何破發點，以78分鐘將四強入場券拿到手。

「O2體育館對我而言別具意義，我在此展現最佳表現，氣氛是其他比賽絕無僅有。」澤瑞夫表示，自己必須不斷進步，「四強之路不會比小組賽輕鬆，我要延續最佳表現才能有晉級機會。」

澤瑞夫是現役第五人能連兩季挺進年終賽四強，與納達爾、費德勒、約克維奇和瓦文卡並列，但四強迎來更艱難挑戰，他在過去面對26歲的汀恩，2勝5負落居下風，「汀恩能夠在小組賽連退費德勒、約克維奇，無疑打出他的最傑出表現。」