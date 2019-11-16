跆拳道／協會理事長補選 張火爐當選新任理事長

2019-11-16 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北即時報導



張火爐當選第12屆第2任理事長。圖／跆拳道協會提供 分享 facebook 紛爭不斷的中華民國跆拳道協會，16日上午10時舉行第12屆理事長補選，35位理事共計30人出席，由代理理事長張火爐當選第12屆第2任理事長。張火爐表示，當選是責任開始，目標是盡快讓跆協恢復運作。

跆拳道前理事長吳兩平在10月26日遭協會理事罷免，成為史上首位遭罷免的亞奧運特定體育團體理事長。今日跆拳道協會召開第12屆理事長補選選舉，內政部、中華奧會、體育署都派員列席，競爭者是代理理事長張火爐與台北市議員應曉薇。

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35位理事共計有30人出席，張火爐獲得20票，應曉薇拿到10票，由張火爐當選第12屆第2任理事長。

張火爐表示，選舉只是一時，跆拳道協會是大家的，當選是責任的開始，未來協會將由理事、監事共同監督，協會秘書長等幹部，將在一周內敲定，讓跆協盡快恢復運作，12中旬前全國品勢、總統盃、晉段測驗以及裁判講習會將會舉辦完畢。

至於跆協的帳務問題，張火爐表示，目前仍在清查中，估計達千萬元虧損，待清查完畢，會親自體育署溝通，尋求分期的可能。