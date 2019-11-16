ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



年終球王納達爾卻在年終賽遭到淘汰。 美聯社 分享 facebook 直呼沒想過33歲再當年終球王的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今日凌晨以6：7 (4)、6：4、7：5逆轉勝希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），但尋求衛冕的澤瑞夫（Alexander Zverev）直落二擊敗梅德維夫（Daniil Medvedev），造成納達爾無緣晉級四強。

還在尋求ATP年終賽首冠的納達爾，小組賽最末役背水一戰，晉級自助還得靠人助，得先贏希臘新星西西帕斯，同組另役梅德維夫必須擊敗衛冕者澤瑞夫。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

納達爾過去對戰西西帕斯取得4勝1負優勢，不過西西帕斯至今一盤未失，率先取得2連勝，也迫不及待挑戰三大天王之一，「每當我對上網壇傳奇，尤其是過去都在電視上看他們比賽，現在自己成為主角，讓我更有動力。」

納達爾坦言，年輕的西西帕斯擁有很棒的一季，此役絕對不好打，自知必須拿下勝利才有晉級機會，他轟出38記致勝球，且未讓西西帕斯逼出任何破發機會，2小時52分鐘拿下勝利，為晉級保住一線生機。

無奈澤瑞夫在下一場比賽，6：4、7：6 (4)力克梅德維夫，也讓納達爾晉級夢碎。四強賽將由西西帕斯迎戰費德勒，汀恩（ Dominic Thiem）交手澤瑞夫，爭奪最後冠軍戰門票。

33歲的納達爾無緣晉級，不過他已是史上最年長的年終球王，四強賽後第五度高舉年終球王金盃，與約克維奇、費德勒、康諾斯（Jimmy Connors）並列史上第二多。他說：「生涯中經歷這麼多傷勢，我從未想過在33歲又6個月之際，手中能再度捧起這座金盃。」