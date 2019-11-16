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ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06聯合報 記者林宋以情／即時報導

年終球王納達爾卻在年終賽遭到淘汰。 美聯社
年終球王納達爾卻在年終賽遭到淘汰。 美聯社
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直呼沒想過33歲再當年終球王的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今日凌晨以6：7 (4)、6：4、7：5逆轉勝希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），但尋求衛冕的澤瑞夫（Alexander Zverev）直落二擊敗梅德維夫（Daniil Medvedev），造成納達爾無緣晉級四強。

還在尋求ATP年終賽首冠的納達爾，小組賽最末役背水一戰，晉級自助還得靠人助，得先贏希臘新星西西帕斯，同組另役梅德維夫必須擊敗衛冕者澤瑞夫。

納達爾過去對戰西西帕斯取得4勝1負優勢，不過西西帕斯至今一盤未失，率先取得2連勝，也迫不及待挑戰三大天王之一，「每當我對上網壇傳奇，尤其是過去都在電視上看他們比賽，現在自己成為主角，讓我更有動力。」

納達爾坦言，年輕的西西帕斯擁有很棒的一季，此役絕對不好打，自知必須拿下勝利才有晉級機會，他轟出38記致勝球，且未讓西西帕斯逼出任何破發機會，2小時52分鐘拿下勝利，為晉級保住一線生機。

無奈澤瑞夫在下一場比賽，6：4、7：6 (4)力克梅德維夫，也讓納達爾晉級夢碎。四強賽將由西西帕斯迎戰費德勒，汀恩（ Dominic Thiem）交手澤瑞夫，爭奪最後冠軍戰門票。

33歲的納達爾無緣晉級，不過他已是史上最年長的年終球王，四強賽後第五度高舉年終球王金盃，與約克維奇、費德勒、康諾斯（Jimmy Connors）並列史上第二多。他說：「生涯中經歷這麼多傷勢，我從未想過在33歲又6個月之際，手中能再度捧起這座金盃。」

納達爾西西帕斯澤瑞夫

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