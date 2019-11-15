香港羽賽／苦戰三局遭逆轉 周天成無緣四強

2019-11-15 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北即時報導



總獎金40萬美元的香港羽球公開賽，我國一哥周天成在連續兩輪都苦戰三局才勝出後，今天的八強賽對上印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）先盛後衰，儘管首局以大比分差距率先拿下，但最終仍是以21：8、19：21、13：21遭逆轉吞敗，無緣四強。

BWF超級500系列賽的香港公開賽，在歷經前三天賽程後，我國僅剩下男單的周天成晉級到八強，不過他在前兩輪賽事中都贏得相當辛苦，包括首輪對上世界排名第15名的日本常山幹太、第二輪對上第25名的印度老將卡夏普（Parupalli Kashyap）都苦戰三局才勝出。

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而今天的八強賽周天成的對手則是世界排名第八名的印尼名將金廷，雙方過去九度交手金廷取得五勝四敗優勢，其中包括今年新加坡公開賽四強賽淘汰周天成。

雙方今天再度碰頭，周天成雖然在首局一度被打出0：3開場，但接下來他回敬一波8：0的攻勢拉開差距，並且以21：8先下一城，第二局周天成雖然在比賽前段就取得領先，但卻在局末遭到反超前，反倒以19：21遭扳平。

決勝局金廷趁勝追擊，開局就一路保持領先，反觀周天成在10：16落後時一度因為救球膝蓋擦傷申請醫療暫停，而最終金廷也在比賽第70分鐘以21：13拿下勝利，周天成則是無緣四強。