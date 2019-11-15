足球／中華女足主場逼平泰國 丁旗：我們可以更好

2019-11-15 22:42 中央社 台北15日電



中華女足今天克服上半場0比1落後，靠著陳燕萍在第52分鐘的一記凌空抽射，成功射破對手大門，終場以1比1逼平泰國，隊長丁旗說：「我們可以更好。」

2019國際女子足球友誼賽今晚在台北田徑場登場，現場約有近千名球迷進場加油，地主球員也踢出一場精彩比賽，面對世界排名第39的泰國隊，中華女足克服開局被動劣勢，不僅逐漸找回節奏，也成功逼和對手，球員並不自滿，丁旗說：「有幾次機會沒有把握，真的很可惜。」

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陳燕萍在下半場靠著隊友從右路吊中，她大膽凌空抽射破網，賽後她把榮耀獻給球迷，「能進那一顆球要謝謝大家，以及前來幫我們加油的球迷」。

這次中華隊賽前僅有3天集訓時間，日籍總教練越後和男雖然無奈，也只能利用有限時間操兵，他坦言，訓練內容多以基礎和防守為主，他並透露，開賽後泰國隊的進攻速度球員有些跟不上，在適應對手節奏與包夾策略奏效後，才翻轉場上劣勢。

泰國在上半場補時階段，因中華隊解圍「放槍」，球回傳時竟不偏不倚踢到對方腳下，泰國球員起腳挑射攻破中華隊大門，才取得1比0優勢。

被問到上半場隊友失誤，丁旗並不在意，她反檢討自己兩次大好攻門機會沒有掌握，「如果我們前面先進球，或許局面就不一樣」。

接下來中華隊將搭機前往緬甸，預計20日晚間將與緬甸隊進行友誼賽，丁旗也撂下豪語：「這場沒進的球，我們緬甸射回來。」