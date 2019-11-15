林昀儒絕地大反攻 奧地利桌球公開賽晉8強

2019-11-15 22:02 中央社 台北15日電



桌球小將林昀儒今天在奧地利桌球公開賽男單次輪，在1比3落後下，上演絕地大反攻連搶3局，以4比3逆轉擊敗法國好手戈齊（Simon Gauzy）挺進8強。

2019奧地利桌球公開賽屬於世界桌球巡迴賽頂級的白金系列賽事，也是年度6場白金系列的壓軸戰，世界排名第10的林昀儒分別在混雙與男雙意外提前落馬，所幸男單連闖2關，安抵8強窄門。

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林昀儒在男單首役先以11比9、11比5、11比7、12比10、直落四，橫掃世界排名第48的日本選手吉村真晴，次輪則遭遇世界排名第22的法國好手戈齊。

兩人去年曾在瑞典公開賽交手，當時林昀儒以4比1擊敗對手晉級，沒想到這回再度碰頭戰況大不同，小林在首局先以11比8取得優勢，次局以9比11棄守，比數也被扳成1比1平。

第3局小林開局就連拿4分，最多取得7比2領先，沒想到尾盤不僅讓對手追平，還以9比11讓出。

戈齊越打越順手，第4局以11比8再下一城，也取得「聽牌」優勢，無路可退的林昀儒，第5局開始吹起反攻號角，先以11比7還以顏色。

關鍵第6局，小林開賽就連丟5分，陷入大幅落後，不過他咬緊牙關沒有放棄，在4比8落後時，他靠著一波7比0攻勢後來居上，也成功將戰局扳平。

從落後到追平，林昀儒氣勢大漲，決勝局他一路壓著對手打，一度取得8比3領先，最多則握有6分優勢，最後以11比7淘汰對手，有驚無險拿下晉級門票。

林昀儒下一場對手，將是當今世界球王、中國名將樊振東，兩人過去交手3次，小林拿下1勝，就是在今年T2鑽石桌球賽，當時他以4比1撂倒對手。