海碩盃／女雙4強賽 李亞軒吳芳嫻盼發揮水準

2019-11-15 21:59 中央社 台北15日電



台灣女雙組合李亞軒和吳芳嫻明天將在台北海碩網球公開賽女雙4強賽，與澳洲組合爭奪決賽門票，雖然今天輪空，兩人晚間依舊到場關心對手戰況，並期許明天表現能發揮水準。

2019台北海碩網球公開賽今年在台北小巨蛋舉行，這次有雙打姊妹花卓宜萱與卓宜岑、李亞軒和吳芳嫻等2組台將闖進女雙4強，明天將分頭出擊，爭取決賽入場券。

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李亞軒和吳芳嫻今天輪空，仍持續練球，備戰明天登場4強賽，由於對手究竟會是俄羅斯組合茲拉米茲（Natela Dzalamidze）與拉柯希莫娃（KamillaRakhimova），或澳洲組合羅狄歐諾娃（ArinaRodionova）與桑德斯（Storm Sanders），直到晚間比賽結束才確定是由澳洲組合以兩個6比3出線，兩人也特別到場關心戰況。

茲拉米茲球速快，令李亞軒印象深刻，她說：「嚇死了，我很少這麼怕球，她正拍一拉起來，我都快蹲下去了。」

至於另一組頭號種子的澳洲組合，李亞軒分析，桑德斯球質重、發球又準，較具威脅性，儘管兩組人馬都不好打，但相較於俄羅斯組合球速很快，她希望對手是澳洲組合。

李亞軒和吳芳嫻兩人在海碩盃首度搭檔就闖進4強，其中吳芳嫻還迎來在WTA雙打首勝，李亞軒直呼：「我們完全沒有預期，兩個人完全沒有聊到這個。」

李亞軒先前代表新北市參加桃園全運會，最後2天比賽都扛關鍵第3點，背負著女團連霸壓力，李亞軒開玩笑地說：「1個人扛著5個人獎金，全運會後打這個（海碩盃），我已經麻痺了。」

面對明天4強賽，李亞軒期許，自己能夠正常發揮，若發現新缺點再來修正，但「盡量不要是那種緊張到輸掉」。吳芳嫻同樣希望打出自己應有水準，不要留遺憾。

另一組卓家姊妹的4強賽對手，則為斯洛維尼亞的賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）與蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）所組成的歐洲聯軍。