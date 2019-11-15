足球／中華女足主場關門戰 陳燕萍下半場進球踢平泰國

2019-11-15 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北即時報導



2019年國家足球隊主場最終戰今天在台北田徑場舉行，由備戰明年奧運資格賽最終輪的中華女足與泰國隊進行友誼賽，雖然上半場中華隊在加時階段遭進球，但下半場也靠著林欣卉助攻、陳燕萍射門進球追平，終場兩隊就以1：1平手收場。

中華隊四月在卡達擊敗菲律賓、伊朗與巴勒斯坦隊後，成功晉級到明年二月將舉行的2020東京奧運女子足球資格賽最終輪，為了備戰此賽事，中華女足好手們在木蘭聯賽結束後再度集結，並在今天迎戰已連續兩屆闖進世界盃會內賽的泰國。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上半場中華隊就多次發動攻勢，第23分鐘陳燕萍成功在泰國球門前斷球，並大腳傳給在球門前的丁旗起腳射門，只可惜遭到泰國門將正面擋下，第35分鐘泰國隊後防再度出現失誤，蘇育萱截球後連續突破兩名泰國球員防守，不過卻未能將球控在腳下進行射門，再度錯失得分良機。

反觀第46分鐘泰國則有一次門前頭錘的機會，雖然未能破門，不過相隔不到兩分鐘，泰國一次反擊快攻，由通索布（Rattikan Thongsombut）在禁區外一步射門，球越過了中華隊門將程思瑜後破門，上半場踢完泰國也以1：0領先。

下半場中華隊開始走馬換將，並在第52分鐘發動攻勢，中華隊林欣卉吊球至中路後，由陳燕萍巧妙的將球勾往球門角落，並在越過泰國門將防守後進球追平。雖然兩隊在接下來都有零星攻勢，尤其是泰國還一度趁著中華隊後防疏失再度攻門，不過球驚險越過門楣，最終兩隊也以1：1平手收場。