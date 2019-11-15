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足球／中華女足主場關門戰 陳燕萍下半場進球踢平泰國

2019-11-15 21:08聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

2019年國家足球隊主場最終戰今天在台北田徑場舉行，由備戰明年奧運資格賽最終輪的中華女足與泰國隊進行友誼賽，雖然上半場中華隊在加時階段遭進球，但下半場也靠著林欣卉助攻、陳燕萍射門進球追平，終場兩隊就以1：1平手收場。

中華隊四月在卡達擊敗菲律賓、伊朗與巴勒斯坦隊後，成功晉級到明年二月將舉行的2020東京奧運女子足球資格賽最終輪，為了備戰此賽事，中華女足好手們在木蘭聯賽結束後再度集結，並在今天迎戰已連續兩屆闖進世界盃會內賽的泰國。

上半場中華隊就多次發動攻勢，第23分鐘陳燕萍成功在泰國球門前斷球，並大腳傳給在球門前的丁旗起腳射門，只可惜遭到泰國門將正面擋下，第35分鐘泰國隊後防再度出現失誤，蘇育萱截球後連續突破兩名泰國球員防守，不過卻未能將球控在腳下進行射門，再度錯失得分良機。

反觀第46分鐘泰國則有一次門前頭錘的機會，雖然未能破門，不過相隔不到兩分鐘，泰國一次反擊快攻，由通索布（Rattikan Thongsombut）在禁區外一步射門，球越過了中華隊門將程思瑜後破門，上半場踢完泰國也以1：0領先。

下半場中華隊開始走馬換將，並在第52分鐘發動攻勢，中華隊林欣卉吊球至中路後，由陳燕萍巧妙的將球勾往球門角落，並在越過泰國門將防守後進球追平。雖然兩隊在接下來都有零星攻勢，尤其是泰國還一度趁著中華隊後防疏失再度攻門，不過球驚險越過門楣，最終兩隊也以1：1平手收場。

中華隊田徑

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