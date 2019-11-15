海碩盃／來台參賽13連勝 匈牙利名將芭波絲挺進四強

2019-11-15 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北即時報導



曾拿下2015年海碩盃單打冠軍、2018年WTA台灣公開賽冠軍的匈牙利網球名將芭波絲（Timea Babos），今天在海碩盃單打八強賽再以6：4、4：6、6：3擊敗英國貝恩斯（Naiktha Bains），不僅順利拿下四強門票，還奪下在台灣出賽的13連勝。

曾高居女雙世界球后的匈牙利名將芭波絲，生涯曾兩度拿下大滿貫賽雙打冠軍，不僅近年常與我國雙打好手謝淑薇、詹家姊妹在WTA賽事中碰頭，過去來台參賽更是戰功彪炳，不僅曾拿下過海碩盃單打冠軍，去年還在第三屆WTA台灣公開賽單打賽事中摘冠。

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今年芭波絲更帶著在WTA年終賽雙打三連霸的成就再度登台，並且在女單賽場一路過關斬將，今天對上女單世界排名291名的貝恩斯，首盤芭波絲就率先破發，一度取得3：0領先，雖然隨後也遭到貝恩斯回破發追平，但關鍵第十局芭波絲攻勢再起，以6：4先開紅盤。

不過第二局貝恩斯也展開反撲，在第一、七局完成破發，以6：4將比賽帶入決勝盤，但技術與經驗都技高一籌的芭波絲也重新調整腳步，兩度破發以6：3搶下四強門票，並奪下在台灣出賽的13連勝。