台北國際滑輪溜冰公開賽 楊合貞奪首金

2019-11-15 20:48 中央社 台北15日電



台灣滑輪溜冰天后楊合貞今天在2019台北國際滑輪溜冰公開賽女子一萬公尺淘汰賽，以0.022秒之差，險勝自家人劉懿萱，替地主中華隊金牌開張。

2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽，今天在大佳河濱公園迎風溜冰場點燃戰火，今年共計有超過1100名選手參賽，也是台灣自2017年台北世界大學運動會之後，首次舉辦大規模的滑輪溜冰國際賽，首日比賽結束後，中華隊累計共拿下7金、6銀、7銅。

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中華隊今天在登場的第一項決賽就演出「完全制霸」，除楊合貞替地主風光摘下第一金，來自屏東的好手劉懿萱，以及去年亞運金牌得主李孟竹，也一口氣包辦銀、銅牌。

「比賽結束還以為自己輸了。」賽後楊合貞對比賽結果顯得有些意外，她坦言，「劉懿萱真的很強，比賽中也咬得很緊」。

對於比賽整體感覺，楊合貞給予高度肯定，她表示無論是硬體，還是場務規劃都有國際賽水準，「以前國內比賽都是默默地出賽，默默地回家，但今天到了晚上，現場還留下來好多觀眾替選手加油，感覺很溫馨」。

至於男子組一萬公尺淘汰賽，來自屏東的柯福軒則爆冷扳倒今年世界錦標賽金牌得主陳彥成，以0.014秒之差攔胡摘金。

為了備戰這次比賽，柯福軒刻意瘦身，也成功甩掉約3公斤重量，減重後帶來的好處，也在比賽中呈現，他在最後衝刺時從外道加速，後來居上逆轉奪金。