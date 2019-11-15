ATP年終賽／不敵費德勒 約克維奇送納達爾登年終球王

2019-11-15 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



約克維奇(左)不敵費德勒，年終球王寶座落在納達爾身上。 歐新社 分享 facebook 攸關能否續拚「年終球王」的關鍵一役，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）沒能卻成功闖關，以4：6、3：6不敵「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），無緣ATP年終賽單打四強，也奉送「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第五度登上年終球王寶座。

分組賽前兩戰各拿下一勝一敗戰績的兩人，最終戰誰贏誰就能取得另一張晉級四強的門票，也是約克維奇能否續拚年終球王的關鍵之役；約克維奇必須要奪冠且納達爾沒有闖進決賽才能奪下第六次年終球王頭銜。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

前48次碰頭約克維奇以26勝22負略佔上風，今天兩人展開第49度交手，38歲的費德勒展現極佳狀態，整場比賽只被對手逼出一次破發機會，但他成功守成，反倒三度破了對手發球局，只用了73分鐘就取勝。

費德勒賽後說：「沒有比現在更開心的了，我認為我的表現很棒，有很好的期望、清晰的比賽計畫，今晚的效果很好，也希望這不是最後一次對戰約克維奇。」

而約克維奇輸了這場比賽，除了從年終球王之爭退出外，也是他自2011年以來首次參賽未能進入四強賽，「老實說，我沒有為這場比賽做正確的事情，實際上他（費德勒）在各方面都是表現更好的球員，絕對值得獲勝。」