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ATP年終賽／不敵費德勒 約克維奇送納達爾登年終球王

2019-11-15 07:51聯合報 記者毛琬婷／即時報導

約克維奇(左)不敵費德勒，年終球王寶座落在納達爾身上。 歐新社
約克維奇(左)不敵費德勒，年終球王寶座落在納達爾身上。 歐新社
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攸關能否續拚「年終球王」的關鍵一役，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）沒能卻成功闖關，以4：6、3：6不敵「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），無緣ATP年終賽單打四強，也奉送「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第五度登上年終球王寶座。

分組賽前兩戰各拿下一勝一敗戰績的兩人，最終戰誰贏誰就能取得另一張晉級四強的門票，也是約克維奇能否續拚年終球王的關鍵之役；約克維奇必須要奪冠且納達爾沒有闖進決賽才能奪下第六次年終球王頭銜。

前48次碰頭約克維奇以26勝22負略佔上風，今天兩人展開第49度交手，38歲的費德勒展現極佳狀態，整場比賽只被對手逼出一次破發機會，但他成功守成，反倒三度破了對手發球局，只用了73分鐘就取勝。

費德勒賽後說：「沒有比現在更開心的了，我認為我的表現很棒，有很好的期望、清晰的比賽計畫，今晚的效果很好，也希望這不是最後一次對戰約克維奇。」

而約克維奇輸了這場比賽，除了從年終球王之爭退出外，也是他自2011年以來首次參賽未能進入四強賽，「老實說，我沒有為這場比賽做正確的事情，實際上他（費德勒）在各方面都是表現更好的球員，絕對值得獲勝。」

約克維奇費德勒納達爾

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