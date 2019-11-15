海碩盃／連8年參賽 李亞軒「佛系」打破個人紀錄

2019-11-15 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



李亞軒（左）、吳芳嫺闖進海碩盃雙打4強。 圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook 連續八年參加海碩盃，我國網球女將李亞軒帶著「佛系」心情反而寫下突破，除了收穫女單會內賽首勝，昨天和搭檔吳芳嫺更演出逆轉勝，以三比六、六比三、十一比九拍下去年大會第三種子，和卓家姊妹卓宜萱／卓宜岑雙雙闖進四強。

李亞軒和吳芳嫺今年八月開始合作，前一站剛在日本打下ＩＴＦ總獎金兩萬五千美元的比賽冠軍，轉戰ＷＴＡ挑戰賽層級的海碩盃延續勝場，昨天和尋求雙打衛冕的印度女將雷娜及荷蘭新搭檔舒茲戰到「超級搶十」，地主代表雖在九比六領先下遭對手追平，最終仍有驚無險在第四個賽末點迎接勝利。

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過去七度參賽，李亞軒單打都是會外賽或是會內首輪打包，雙打最佳成績則是八強，今年兩項都突破，廿四歲的她透露想法改變可能有影響，「之前太想贏，現在沒設什麼目標，看比較開。」她笑說小四歲的搭檔也被她影響，「她被我感染了，都是佛系打法。」

首度攜手參加ＷＴＡ賽事的卓宜萱／卓宜岑姊妹也譜出驚奇，兩人昨天以六比三、六比四力克保加利亞希妮可娃／印度童貝瑞，取得另張四強資格。