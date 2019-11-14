海碩盃／逆轉雙打衛冕軍 李亞軒、吳芳嫺闖4強
2019-11-14 22:18
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
去年摘下海碩女網雙打冠軍的印度女將雷娜（Ankita Raina），今年尋求衛冕改搭荷蘭舒茲（Bibiane Schoofs），排大會第3種子的兩人今天卻遭地主李亞軒／吳芳嫺逆轉，連霸夢碎。
今天壓軸出賽的李亞軒／吳芳嫺，首盤第4局雖遭破發，不過遭對手6：3先下一城後，地主組合第二盤沒被逼出任何破發點，先以6：3扳平盤數後，「超級搶10」更先取得5：1領先，儘管9：6時遭對手連續瓦解3個賽末點，第4個機會仍迎接勝利，以11：9闖關4強。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
連續8年參賽的李亞軒笑說，「超級搶10」7：4領先時還有提醒學妹，「我和她說，7：4不一定會贏喔，還是要專注在每顆球，比賽還沒結束，會發生什麼事都不知道。」吳芳嫺一旁點頭附和，「自己有很多經驗，就是從領先打到輸。」
吳芳嫺看臺還有許多學弟、學妹當啦啦隊，高舉寫著她名字的加油板，多次強調自己心態是「盡力做好每一分」的她也承認，有專屬啦啦隊多少有點緊張，「怕輸回去會被笑，不過還是謝謝他們抽空來，幫我們加油。」
連8年參加海碩盃的李亞軒，過去雙打最佳成績打到8強，今年寫下突破，下戰對手要等到明天才會出爐；籤表下半區還有另組台將代表卓宜萱／卓宜岑，兩人周六進行的4強將碰大會第2種子。
留言