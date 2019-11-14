香港羽賽／瓦解3賽末危機 周天成大逆轉闖8強

2019-11-14 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



剛在大陸福州公開賽打下亞軍，我國羽球「一哥」周天成本周轉戰香港持續闖關，名列大會第2種子的他今天瓦解印度對手卡夏普（Parupalli Kashyap）3個賽末點，演出以12：21、23：21、21：10大逆轉，成唯一挺進8強的台將。

香港公開賽屬超級500系列賽，總獎金40萬美元，中華羽將只有4組選手挺進第二輪，今天率先出賽的「羽球王子」王子維雖從里約奧運奪金的大陸前「世界球王」諶龍手中搶下首局，但後兩局遭逆轉，21：18、12：21、14：21出局。

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接續登場的兩組雙打台將也沒能闖關，男雙李哲輝／楊博軒首局錯過4個局末點，以22：24、18：21敗給南韓組合催率圭／徐承宰，女雙唯一代表許雅晴／胡綾芳碰第3種子的大陸組合陳清晨／賈一凡則以16：21、12：21敗陣。

身為最後登場的台將，世界排名第2的周天成，首局技術暫停前還和卡夏普緊咬比數，但恢復比賽後卡夏普取得領先，小天雖曾追到12：15，卡夏普卻回敬一波6：0攻勢、以21：12先下一城。

第二局也由卡夏普掌握戰局，小天雖先將比分12：12追平，之後也曾兩度將差距縮小到1分差，但17：18時被卡夏普連拿兩分、取得賽末點，不過小天不但連拿3分瓦解危機，更在第2個局末點把握機會，以23：21扳平戰局。

小天決勝局延續氣勢，6：4時打出一波8：0攻勢奠定勝基，最終就以21：10迎接勝利，耗時1小時晉級最後8強。