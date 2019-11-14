元旦健走連17年舉辦 盼成國內迎新年特有活動

2019-11-14 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



由希望基金會、台北市政府體育局及會展基金會會共同主辦的元旦健走活動，明年將邁入第17個年頭，也將是連續第八年在圓山站旁的花博廣場集合起走，全程約七公里的路程，希望民眾能扶老攜幼一同參與，享受健康運動生活。

2020元旦健走由中華電信及中華郵政主要贊助，即日起開始受理報名，限額八千人。成功報名者，除可獲得健走經典背包外，並可參加包含頭獎現金十萬元兩名等多項好禮的元旦幸運大摸彩，參加者同時能在活動會場得以加價購方式，蒐集到「庚子鼠年生肖紀念幣章」。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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明年健走依舊從花博圓山廣場出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後回到圓山捷運廣場，全程約七公里。