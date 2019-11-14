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元旦健走連17年舉辦 盼成國內迎新年特有活動

2019-11-14 20:25聯合報 記者劉肇育／即時報導

由希望基金會、台北市政府體育局及會展基金會會共同主辦的元旦健走活動，明年將邁入第17個年頭，也將是連續第八年在圓山站旁的花博廣場集合起走，全程約七公里的路程，希望民眾能扶老攜幼一同參與，享受健康運動生活。

2020元旦健走由中華電信及中華郵政主要贊助，即日起開始受理報名，限額八千人。成功報名者，除可獲得健走經典背包外，並可參加包含頭獎現金十萬元兩名等多項好禮的元旦幸運大摸彩，參加者同時能在活動會場得以加價購方式，蒐集到「庚子鼠年生肖紀念幣章」。

明年健走依舊從花博圓山廣場出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後回到圓山捷運廣場，全程約七公里。

元旦健走在活動發起人紀政的熱情號召下，儼然成為北台灣許多民眾新年第一天相約聚會的場合。主辦單位表示，儘管大家明白健康勝過財富，不過每年要抽現金紅包10萬元頭獎得主時，現場絕對還是嗨翻天，「期待有一天，元旦萬步走能成為台灣迎接新一年到來的特有活動，它是一種宣示，也是一種儀式；不但有意思，更是有意義。」

元旦健走將連續十七年舉辦。圖／希望基金會提供
元旦健走將連續十七年舉辦。圖／希望基金會提供
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