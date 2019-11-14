海碩盃／首度聯手就闖4強 卓家姊妹寫驚奇
2019-11-14 19:37
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
年紀只差1歲、身高也只差1公分的卓家姊妹卓宜萱、卓宜岑，首度攜手參加WTA賽事就寫出驚奇，兩人今天以6：3、6：4拍下保加利亞、印度聯軍希妮可娃（Isabella Shinikova）／童貝瑞（Prarthana Thombare），率先站上雙打4強。
姊妹倆過去只在ITF賽事攜手，海碩盃屬WTA挑戰賽，最初姊妹倆甚至不確定能否擠進籤表，能連闖兩關寫下搭檔新猷，18歲的妹妹卓宜岑賽後記者會笑說：「我到現在還在發抖，很緊張，不過姊姊滿『hold的』，整場都帶著我。」
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19歲的姊姊卓宜萱，5年前就曾在海碩盃會外賽打下單打勝利、寫下賽史最年輕奪勝紀錄，近年將重心轉往雙打，不過和妹妹卓宜岑倒是近年才重新合作。她透露兩人從10歲就搭配過雙打，當時可是「一直吵」，但拆夥後卻也感受到姊妹聯手的好處，「妹妹會聽我的，和別人搭配可能會有意見分歧，妹妹的狀況我也能拿捏比較好。」
她笑說，姊妹聯手另個好處是可以一同訓練，默契、站位都有加分作用，海碩盃的成績更為兩人注入定心丸；網壇不乏姊妹或是兄弟聯手的組合，卓家姊妹希望有朝一日成就能超越前輩詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，打響自家名號。
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