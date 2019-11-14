海碩盃／地主希望遭逆轉 楊亞依只給自己70分

2019-11-14 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



楊亞依無緣8強。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

身為海碩女網賽單打僅存的「地主希望」，15歲小將楊亞依今天碰列大會第8種子的保加利亞對手托莫娃（Viktoriya Tomova），首盤一度取得4：2領先，但沒能把握優勢，最終4：6、2：6止步第二輪，也代表最後8強都由外國選手包辦。

托莫娃世界排名160，年紀也長楊亞依9歲，但楊亞依剛開賽展現出抗衡度，第一個發球局雖失守但也馬上回破，地主「未來之星」說：「自己戰術執行不錯，底線和重要攻擊球都處理滿好，但第一盤後體力有點下滑，專注力有點跑掉。」她點出自己問題，從體力、發球到網前，都有很多進步空間。

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去年她持外卡參賽，但首戰只保住發球局一次，今年再獲外卡，首戰在「寶島內戰」拍下葛藍喬安娜，迎接生涯第一場WTA勝利，不過整體只給自己70分成績，談吐十分「超齡」的她微微皺眉說：「70分是因為戰術，心理有比去年好，但也有很多做不好的地方，沒有很滿意這結果。」

楊亞依明年仍以4大賽青少年賽事為主戰場，最先登場的澳網喊出前4的目標，海碩盃看到的問題都是明年賽季前亟需改善的缺點。

楊亞依教練何智仁提到，海碩盃屬WTA挑戰賽層級，對15歲的楊亞依來說強度和負荷比較大，且賽季已經進入一年尾聲，「她體能不是不好，是沒能做太多體能上的準備。」且楊亞依比賽中有左臀拉到狀況，情緒和注意力也不構集中，都是比賽中明顯看出的問題。