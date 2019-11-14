ATP年終賽／小組戰況慘 納達爾、約帥出線難

2019-11-14 18:21 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



納達爾想晉級不只要在15日擊敗西西帕斯，還得寄望被淘汰的梅德維夫擊敗澤瑞夫，難度甚高。 美聯社 分享 facebook

網壇ATP年終賽小組賽都還沒打完，球迷們關心的前二種子納達爾和約克維奇都面臨淘汰邊緣。由整年積分排名前8強參戰的年終賽，目前被分在不同組的蠻牛、約帥都陷入退無可退的狀態，這也關係著今年球王所屬。若約帥未能出線，目前球王納達爾自動確定冠軍，但若約帥能挺住壓力擊敗費爸而出線，搶王座機率將上升。

納達爾出線難度高

根據《ATP網壇官網》報導，今年的ATP年終賽是近幾年來最精采的一次，由於過往球王積分差都不小，ATP年終賽奪冠改變不了什麼，但今年球王納達爾僅領先喬帥640分，若約帥捧冠、納達爾沒出線，約帥就能完成逆轉。

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然而，目前分屬2小組的雙強戰況都不太妙，納達爾在第2個比賽日就敗給德國天才澤瑞夫，所幸13日晚間在艱困的搶七大戰中，驚險擊敗美網黑馬梅德維夫，這也代表後者直接淘汰，但由於該組第一、「希臘小鮮肉」西西帕斯全勝提前晉級，納達爾想晉級不只要在15日擊敗西西帕斯，還得寄望被淘汰的梅德維夫擊敗澤瑞夫，難度甚高。

約帥、費爸搶最後一席

不過，即便納達爾出線機率不大，約帥要出線也不輕鬆，納達爾有很高的機會「坐等整年積分第一」，雖然喬帥第一個比賽日輕鬆解決貝雷蒂尼，但在13日晚間與汀恩的3盤大戰不幸輸球，而約帥得在末輪與費爸正面對決，勝者才能以小組第二之姿出線。

整體來說，阿格西組的小組第一確定是西西帕斯，第二名得看納達爾能否完成困難的條件（贏西西帕斯、澤瑞夫同時得輸球），若他失敗，去年冠軍澤瑞夫將出線；柏格組的小組第一確定是「萬年老四」汀恩，而第二名就看費約戰誰獲勝。

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