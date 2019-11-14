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女足／新隊長領軍 中華隊戰泰國士氣高

2019-11-14 17:16聯合報 記者曾思儒／即時報導

中華隊隊長丁旗（左一）、教練越後和男（左二）和泰國隊助教沙因（右二）及球員代表蘇...
中華隊隊長丁旗（左一）、教練越後和男（左二）和泰國隊助教沙因（右二）及球員代表蘇查汪蒂出席賽前記者會。記者曾思儒／攝影
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挺進東京奧運女足資格賽最終輪的中華隊，2019年主場最終戰將於明天晚上7點出戰泰國隊，9月接下隊長身分的丁旗強調，全隊都想「捍衛主場」，期待明天能在球迷前留下勝利。

中華隊今年4月在卡達先後擊敗菲律賓、伊朗和巴勒斯坦，晉級2020年東京奧運女足資格賽最終輪，明年2月將赴大陸爭取分組前2的席位，才有機會3月關鍵戰搶唯二的亞太區東奧門票。

最終輪中華隊和澳洲、地主大陸和泰國同組，明年2月9日就要正面對決，明天友誼賽互探虛實意味濃厚，中華隊日籍教頭越後和男今天賽前記者會挑明說：「奧運資格賽和泰國同組，明天沒辦法透露太多戰術的東西。」

越後和男也點出，泰國整體實力優約中華隊，明天會以「挑戰者」身分迎戰，「也想看到那些選手能在國際賽有發揮。」

第一次以隊長身分在主場出賽的方旗坦言，球隊名單雖完整，但本周才開始集訓，包欣玄也是昨天才會合，今天才算是真正全員到齊，默契還有許多加強空間，「不過大家都很期待，台灣比賽，又有售票，很期待很多人來加油！」

丁旗兩個月前接下隊長任務，當下還不能接受，甚至問教練：「怎麼是我？是我長太衰嗎？」直到木蘭聯賽踢完再和教練深談，她才坦然面對新身分。

她提到，過往和泰國對戰幾乎都是飛去客場，且吞敗比例高，「這次連年紀小的都很想下場，想贏球，所以明天不管教練排誰，大家鬥志都很高昂。」

泰國隊助教沙因表示，奧運資格賽還有段時間，明天和中華隊交手主要是位兩周後在菲律賓舉行的東南亞運動會準備。

中華隊亞運

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