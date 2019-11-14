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香港羽賽／遭奧運金牌諶龍逆轉 王子維無緣8強

2019-11-14 15:36聯合報 記者曾思儒／即時報導

王子維先盛後衰無緣闖關8強。 聯合報系資料照
王子維先盛後衰無緣闖關8強。 聯合報系資料照
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揮別前3站「一輪遊」小低潮，我國「羽球王子」王子維今天在香港公開賽面對里約奧運奪金的大陸前「世界球王」諶龍，雖以21：18先下一城，但沒能乘勝追擊，後兩局以12：21、14：21遭逆轉，無緣闖關8強。

王子維前幾站籤運不佳，香港前一站在福州公開賽首戰就碰學長周天成，福州前一站在法國公開賽更是首輪就遭遇現任「世界球王」桃田賢斗，都是首輪就打包；世界排名26的王子維香港站終於突圍，昨天耗時54分鐘以21：11、13：21、21：8擊敗世界排名16的印度沙米（Sameer Verma），晉級第2輪。

今天碰世界排名第4的諶龍，王子維首局在6：7落後下連拿4分逆轉，但被諶龍3度追平，諶龍還一度取得17：16領先，不過王子維回敬兩分要回領先，18：18時更連拿3分，以21：18先下一城。

第二局戰況仍膠著，技術暫停前兩人7度平手，王子維僅帶著1分優勢進入技術暫停；恢復比賽後王子維失誤增加，遭諶龍打出8：0攻勢，進而以21：12扳平局數。

決勝局前段王子維還咬住比分，但換場後受制諶龍攻勢，最終以14：21讓出勝利。

香港公開賽屬超級500系列賽，總獎金40萬美金，中華羽將共有4組選手挺進第二輪，最先出賽的王子維沒能闖關，接續男雙李哲輝／楊博軒和女雙許雅晴／胡綾芳和排男單第2種子的「一哥」周天成都將上場尋求突破。

小天前一站在福州收下亞軍，今天對手是印度卡夏普（Parupalli Kashyap）；小天過去5度遭遇卡夏普，戰績是3勝2敗，今天要尋求交手4連勝。

王子維周天成羽球

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