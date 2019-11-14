台北國際滑輪溜冰公開賽 楊合貞領銜出戰

2019-11-14 18:18 中央社 台北14日電



2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽明天點燃戰火，2017台北世界大學運動會5金天后楊合貞，將再次率領中華代表隊捍衛主場榮耀。 聯合報系資料照 分享 facebook

2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽明天點燃戰火，2017台北世界大學運動會5金天后楊合貞，將再次率領中華代表隊捍衛主場榮耀，也提前鎖定賽會的第一金。

2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽，明天上午起一連3天在大佳河濱公園迎風溜冰場逐風競速，今年共有16個國家、共計1145名選手參賽。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

地主除了有台北世大運5金得主楊合貞壓陣，還有今年7月在西班牙世界滑輪錦標賽，替台灣拿下隊史首面1萬公尺計點賽金牌得主陳彥成，以及短距離名將宋青陽與高茂傑等人。

楊合貞在台北世大運共拿下5金、1銅，一戰成名的她在去年雅加達—巨港亞運，不敵自家姊妹李孟竹銀恨，今年重新出發，身心都準備就緒，「這幾年面臨腳傷問題，成績起起伏伏，但我始終告訴自己，好好享受在場上的每一分、每一秒」。

除了地主好手精銳盡出，外隊卡司也堪稱史上最強，包括現役歐洲冠軍、法國名將索薩（Elton De Souza）、德國短程衝刺王者阿布瑞克特（Simon Albrecht）等，而亞洲鄰近的勁敵南韓也派出35名選手壓境。

地主菁英除要面對外隊的強力挑戰，也要設法突破個人極限，因為今年台北國際滑輪溜冰公開賽，也將是明年世界滑輪錦標賽國手選拔的積分依據。

在體育署協助下，今年賽事將首度提供直播服務，民眾可在Youtube平台的MOE Sports頻道，以及中華民國滑輪溜冰協會臉書觀賞直播，也歡迎民眾到場觀賽加油。