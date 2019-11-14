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桌球／入圍年度最佳男運動員 林昀儒寫新猷

2019-11-14 08:58聯合報 記者毛琬婷／即時報導

國際桌球總會2019球星頒獎典禮，台灣18歲「桌球神童」林昀儒入圍最佳男運動員，...
國際桌球總會2019球星頒獎典禮，台灣18歲「桌球神童」林昀儒入圍最佳男運動員，成為台灣男子球員第一人。 歐新社
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國際桌球總會（ITTF）13日公布2019球星頒獎典禮（ITTF Star Awards）年度最佳男、女運動員的入圍名單，台灣18歲「桌球神童」林昀儒入圍最佳男運動員，成為台灣男子球員第一人，他也是繼2017年台灣女將鄭怡靜後，第二位入選最佳運動員的台將。

目前男單世界排名第十的林昀儒，今年打下捷克公開賽、阿曼挑戰賽及T2鑽石聯賽馬來西亞站冠軍，另外還與「一姊」鄭怡靜聯手摘下阿曼、中國及香港公開賽混雙冠軍，與廖振珽的男雙也在阿曼公開賽登頂。

今年的好表現也讓林昀儒世界排名直升，成為闖入世界排名前十的最年輕台灣男子選手。而在13日公布的年度最佳男、女運動員入圍名單，林昀儒榜上有名，成為首位入圍的台灣男子球員。

林昀儒的競爭者還包括中國大陸名將馬龍、許昕、瑞典好手法爾克（Mattias Falck），其中法蘭克也是首度入選最佳運動員；年度最佳女運動員入圍名單幾乎由大陸包辦，包括劉詩雯、陳孟、孫穎莎，而在今年香港、瑞典及德國公開賽都打下亞軍的日本名將伊藤美誠是唯一非大陸籍的球員。

評選結果將採專業評審及球迷投票兩種方式構成，球迷可透過網路投票選出自己心中的年度最佳球員，截止日至11月24日，最終得獎名單將在12月11日的頒獎典禮中揭曉。

林昀儒桌球鄭怡靜

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