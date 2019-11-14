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ATP年終賽／決勝盤1：5演逆轉 納達爾退梅德維夫

2019-11-14 08:00聯合報 記者毛琬婷／即時報導

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在ATP年終賽第二戰上演逆轉秀，他克服決勝盤1：5的絕對劣勢下，最終在2小時47分鐘的惡鬥中，以6：7（3：7）、6：3、7：6（7：4）辛苦拍落俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev），續朝第五次登上「年終球王」的目標邁進。

生涯兩人第三度交手都是由納達爾取勝，這次年終賽雙方首戰都先吞敗，昨天開打的比賽都面臨非贏不可的淘汰危機。納達爾在首盤「搶七」失利、先丟一盤的情況下，第二盤找回狀態，二破對手扳回一城。

決勝盤納達爾一下場就連丟兩個發球局，也陷入1：5的絕對落後劣勢，不過「蠻牛」展現韌性，先在第七局化解對手一個賽末點後展開反撲，成功回破將比賽逼至「搶七」決勝局，最終在三盤大戰中逆轉勝出，分組最後一戰將碰上連過兩關的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

「那一刻你可能會認為自己在五分鐘內就要回到休息室了，因為那是更正常的事情。」納達爾談到決勝盤陷入絕對落後時說，「但在那一刻你幾乎沒有壓力，因為你沒什麼好失去的。」

納達爾成功上演逆轉秀，仍展現風度讚美對手表現，認為梅德維夫打球十分聰明，「今年他向所有人展示所取得的成就，如果你不能在精神上保持專注那是不可能的。」

賽後納達爾也談到身體狀態，之前拉傷的腹部並沒有感到不適，且打球的整體狀態也比前一役更好，「能贏球我感到非常高興，但也為他感到抱歉，因為輸掉這樣的比賽真的會很痛苦，但無論如何他應該會自己所做的一切感到自豪。」

納達爾Daniil MedvedevStefanos Tsitsipas

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