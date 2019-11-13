親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

運動筆記2019 紐約馬拉松：那天，在秋葉落下之後。人生初半馬-我在田中馬拉松初半馬訓練營的最終章 !
健行筆記青山藍海水牛群－桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行凱西女孩裝備打包篇
NBA賽事精華- 老鷹 vs. 金塊 (11月13日)賽事精華- 拓荒者 vs. 國王 (11月13日)

滑板／中正盃16日登場 遴選明年度國手代表

2019-11-13 22:21聯合報 記者劉肇育／即時報導

中華民國滑輪溜冰協會與中華民國滑板協會將於16日共同舉辦108學年度第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站，地點在南港極限運動場，在中華民國滑輪溜冰協會理事長劉福財與中華民國滑輪板委員會主任委員鄭資盛的推動下，預計將有200人參與盛事。

本賽事分為滑輪板街式賽及競速障礙賽，滑輪板街式賽的組別有社會男子組、社會女子組、高中組及國中組；社會組有樍分，為遴選明年度國家代表選手之重要賽事依據，而國高中組本次賽事符合教育部「中等以上學校運動成績優良升學輔導辦法」，具運動績優生甄試資格。競速障礙賽分為國小A組（1-3年級）與國小B組（4-6年級），透過分齡讓孩子們更有機會展露頭角。

中華民國滑輪溜冰協會表示，滑板已列入2020年夏季奧林匹克運動會的正式項目，中華民國滑輪溜冰協會滑輪板專門委員會這2年非常積極的推廣這項運動，也透過巡迴積分賽的方式，挖掘台灣有潛力的年輕選手積極培養，期望於未來能像滑輪溜冰一樣，代表國家在國際舞台發光發熱為國爭光。

第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站16日...
第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站16日將在南港極限運動場舉行。圖／中華民國滑板協會提供
分享
第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站16日...
第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站16日將在南港極限運動場舉行。圖／中華民國滑板協會提供
分享

滑輪溜冰

相關新聞

香港羽賽／三局苦戰險勝 周天成晉級男單第二輪

2019-11-13 19:57

海碩盃／李亞軒、吳芳嫻內戰勝出 卓家姊妹過頭關

2019-11-13 22:01

海碩盃／對手曾擊敗小威 李亞軒止步16強

2019-11-13 20:02

海碩盃／被對手爭議擾亂 李亞芯無緣續寫驚奇之旅

2019-11-13 18:22

網球／曾居世界第4 前澳網亞軍席布可娃退役

2019-11-13 17:29

ATP年終賽／年終球王之爭 納達爾佔上風

2019-11-13 14:21

香港羽賽／日本球王退賽 王子維開胡

2019-11-13 12:47

ATP年終賽／退費德勒、經典戰逆轉小約 汀恩首闖4強

2019-11-13 10:16

鐵人三項／宮廟帽爆紅...捷安特簽下伊登

2019-11-13 00:52

海碩盃／賽期拒當低頭族 楊亞依首勝

2019-11-13 00:50

ATP年終賽／就要專打天王！澤瑞夫宰「牛」

2019-11-13 00:49

登山／快速攻頂7126公尺 台灣人首登尼泊爾希姆隆峰

2019-11-12 23:28

海碩盃／教練鐵律收手機 15歲未來之星楊亞依奪WTA首勝

2019-11-12 21:33

海碩盃／在台灣不知道輸的感覺 芭波絲寫11連勝

2019-11-12 21:02

海碩盃／張凱貞突襲瞎聊放鬆 徐竫雯落敗喊可惜

2019-11-12 19:06

香港羽賽／白馭珀挺進女單會內賽 周天成明登場

2019-11-12 18:53

鐵人三項／因宮廟帽獲捷安特贊助 伊登稱一連串巧合

2019-11-12 16:15

射箭人物／譚雅婷受傷曾想放棄 媽媽一句話點醒

2019-11-12 14:50

射箭人物／奧運壓力大 譚雅婷連散心都是挑戰

2019-11-12 14:45

ATP年終賽／結婚導致輸球？ 納達爾怒了

2019-11-12 13:39

射擊亞錦賽／15歲金利偉華奪銅 教練：天才型選手

2019-11-12 11:43

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

NBA／朗多歸隊就建功 詹姆斯：組織工作交給他

2019-11-13 15:58

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

NBA／詹姆斯、庫茲瑪關鍵外線 湖人射下太陽

2019-11-13 12:46

NBA／合作不到兩個月 籃網掰了執行長

2019-11-13 09:10

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

NBA／勇士傷不停 後衛李右手掌骨折

2019-11-13 10:43

NBA／遭火箭交易 保羅感覺背後被人捅刀

2019-11-13 15:58

12強／張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

2019-11-13 00:53

12強／只被墨西哥敲1安 日本3：1奪第3勝

2019-11-13 21:15

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

NBA／已兩度攻下40分10助攻 楊恩併肩喬丹、詹姆斯

2019-11-13 15:53

NBA／懷特單節狂砍7記三分球 史上菜鳥第一人

2019-11-13 13:30

12強／南韓遭中華隊重創 媒體開始擔心奧運之路

2019-11-13 18:30

12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

2019-11-13 22:57

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

NBA／楊恩狂轟42分11助攻 斬斷金塊4連勝

2019-11-13 13:21

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

NBA／安比德致勝爆扣 76人一分險勝騎士

2019-11-13 11:24

NBA／快艇喬治要復出了 周五對鵜鶘亮相

2019-11-13 08:05

NBA／巴特勒雙十領軍 熱火以逸待勞擊退活塞

2019-11-13 11:45

NBA／「歐陸連線」挺身而出 國王近5戰搶4勝

2019-11-13 14:32

NBA／放下奪冠過往 雷納德屠龍

2019-11-13 00:46

NBA／火箭葛登膝蓋將動刀 休6周再回歸

2019-11-13 13:29

MLB／不是洋基布恩 雙城波德利攔截美聯最佳教頭獎

2019-11-13 09:10

ATP年終賽／退費德勒、經典戰逆轉小約 汀恩首闖4強

2019-11-13 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top