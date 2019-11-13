滑板／中正盃16日登場 遴選明年度國手代表

2019-11-13 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



中華民國滑輪溜冰協會與中華民國滑板協會將於16日共同舉辦108學年度第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽台北站，地點在南港極限運動場，在中華民國滑輪溜冰協會理事長劉福財與中華民國滑輪板委員會主任委員鄭資盛的推動下，預計將有200人參與盛事。

本賽事分為滑輪板街式賽及競速障礙賽，滑輪板街式賽的組別有社會男子組、社會女子組、高中組及國中組；社會組有樍分，為遴選明年度國家代表選手之重要賽事依據，而國高中組本次賽事符合教育部「中等以上學校運動成績優良升學輔導辦法」，具運動績優生甄試資格。競速障礙賽分為國小A組（1-3年級）與國小B組（4-6年級），透過分齡讓孩子們更有機會展露頭角。

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