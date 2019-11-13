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12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟這麼大

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海碩盃／李亞軒、吳芳嫻內戰勝出 卓家姊妹過頭關

2019-11-13 22:01聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

單打次輪失利，李亞軒稍作休息之後，續與吳芳嫻雙打出擊，首輪「台灣內戰」6：3、6：0拍退同胞葛蘭喬安娜／楊亞依，闖進8強。另一組雙打台將卓家姊妹卓宜萱／卓宜岑，也在對手傷退情況下，6：1、3：0順利開胡。

李亞軒9月ITF京都站笑納雙料冠軍，搭檔就是吳芳嫻，兩人寫下近期5連勝。不過其實開賽李吳配一度陷入1：3落後，但隨後穩住陣腳，連拿5局逆轉，次盤再賞給對手「貝果」，笑納WTA搭檔首勝。

跟李亞軒是國體大學姊妹，吳芳嫻表示，落後時李亞軒給她很多信心，「要接過去才有機會。學姊在底線有攻擊性，我們比較互補。」

第三度拚戰海碩盃雙打，卓宜萱今年首度與妹妹卓宜岑合體，面對大會第四種子俄德聯軍斯基科娃／瑋柏莉史密斯，6：1、3：0搶下8強門票。

卓宜萱表示，開賽就有發現對手發球手有些抬不起來，「就是把練習的展現出來，不去在乎輸贏。」

卓宜萱其實去年10月膝蓋受傷，長達7個月沒比賽，沒動刀靠打針復健，今年8月重返球場，卓宜萱表示，「復健很無聊，又很痛苦沒辦法練球。」

度過艱辛的復健期，卓宜萱與妹妹搭檔攜手合作，也一改過去的想法，表示會一直和妹妹搭檔，直到退休，「以前會吵架，但現在會覺得如果要走職業，姊妹會比較有默契。」

卓家姊妹卓宜萱（左）、卓宜岑（右）打下ＷＴＡ雙打首勝。圖／海碩整合行銷提供
卓家姊妹卓宜萱（左）、卓宜岑（右）打下ＷＴＡ雙打首勝。圖／海碩整合行銷提供
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李亞軒（右）、吳芳嫻（左）過頭關。圖／海碩整合行銷提供
李亞軒（右）、吳芳嫻（左）過頭關。圖／海碩整合行銷提供
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李亞軒（左）、吳芳嫻（右）過頭關。圖／海碩整合行銷提供
李亞軒（左）、吳芳嫻（右）過頭關。圖／海碩整合行銷提供
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李亞軒海碩盃

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