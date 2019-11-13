親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

運動筆記2019 紐約馬拉松：那天，在秋葉落下之後。人生初半馬-我在田中馬拉松初半馬訓練營的最終章 !
健行筆記[筆記] 米亞桑Ｘ百岳 迷途自處講座重點整理-2019台大場0926-1003 南二段 走走停停 只為揭開面紗下的美麗
NBA賽事精華- 老鷹 vs. 金塊 (11月13日)賽事精華- 拓荒者 vs. 國王 (11月13日)

海碩盃／對手曾擊敗小威 李亞軒止步16強

2019-11-13 20:02聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

前天迎來海碩會內賽首勝，24歲的李亞軒13日迎戰曾擊敗過3名世界前三好手，包括前球后小威廉絲Serena Williams）的斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova），兩個3：6落敗，無緣將勝場繼續推進。

世界173名塞彼洛娃，生涯成名作是2014年查爾斯頓女網賽拍落世界球后小威廉絲（Serena Williams），生涯首闖WTA單打決賽。隨後2015年溫網，塞彼洛娃拍退當時世界第三哈蕾普（Simona Halep），隔年溫網再力克西班牙名將蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza）。

李亞軒表示，賽前就有先做功課，知道對手擊敗過小威，且出擊變化多，「今天幾乎每顆都跟她們打6、7拍以上，可能是少面對這種高強度選手，總是會給對方機會，或者得分機會沒掌握住。」

今年突破首輪魔咒，李亞軒遺憾沒能繼續向上挺進，給自己評60分，「我跟隊友的對峙能力有，只是變化太少導致失誤率高，需要更多切球、上網變化。」

國內姊妹檔詹家、謝家雙打都有亮眼表現，不過李亞軒跟妹妹異口同聲，笑說要看兩人搭檔可能遙遙無期，「我們都是火爆型，而且都擅打底線，只有練習賽搭檔過而已，不過我對妹妹都很沒耐心，沒想過要搭女雙。」

李亞軒海碩女網單打16強止步。圖／海碩整合行銷提供
李亞軒海碩女網單打16強止步。圖／海碩整合行銷提供
分享
斯洛伐克塞彼洛娃。圖／海碩整合行銷提供
斯洛伐克塞彼洛娃。圖／海碩整合行銷提供
分享

小威廉絲李亞軒Serena Williams

相關新聞

香港羽賽／三局苦戰險勝 周天成晉級男單第二輪

2019-11-13 19:57

海碩盃／被對手爭議擾亂 李亞芯無緣續寫驚奇之旅

2019-11-13 18:22

網球／曾居世界第4 前澳網亞軍席布可娃退役

2019-11-13 17:29

ATP年終賽／年終球王之爭 納達爾佔上風

2019-11-13 14:21

香港羽賽／日本球王退賽 王子維開胡

2019-11-13 12:47

ATP年終賽／退費德勒、經典戰逆轉小約 汀恩首闖4強

2019-11-13 10:16

鐵人三項／宮廟帽爆紅...捷安特簽下伊登

2019-11-13 00:52

海碩盃／賽期拒當低頭族 楊亞依首勝

2019-11-13 00:50

ATP年終賽／就要專打天王！澤瑞夫宰「牛」

2019-11-13 00:49

登山／快速攻頂7126公尺 台灣人首登尼泊爾希姆隆峰

2019-11-12 23:28

海碩盃／教練鐵律收手機 15歲未來之星楊亞依奪WTA首勝

2019-11-12 21:33

海碩盃／在台灣不知道輸的感覺 芭波絲寫11連勝

2019-11-12 21:02

海碩盃／張凱貞突襲瞎聊放鬆 徐竫雯落敗喊可惜

2019-11-12 19:06

香港羽賽／白馭珀挺進女單會內賽 周天成明登場

2019-11-12 18:53

鐵人三項／因宮廟帽獲捷安特贊助 伊登稱一連串巧合

2019-11-12 16:15

射箭人物／譚雅婷受傷曾想放棄 媽媽一句話點醒

2019-11-12 14:50

射箭人物／奧運壓力大 譚雅婷連散心都是挑戰

2019-11-12 14:45

ATP年終賽／結婚導致輸球？ 納達爾怒了

2019-11-12 13:39

射擊亞錦賽／15歲金利偉華奪銅 教練：天才型選手

2019-11-12 11:43

海碩盃／李家姊妹拔頭籌 選手之夜服裝獎3人同票

2019-11-12 00:45

田徑／全中錦改寫多項大會紀錄 曾子盛拚亞青門票

2019-11-11 22:08

射擊亞錦賽／青少年10公尺空氣手槍 15歲金利偉華奪銅

2019-11-11 21:09

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

2019-11-12 21:38

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／中華隊完封勝南韓 一級賽事第一次

2019-11-12 21:41

12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎

2019-11-12 23:27

12強／重創南韓 洪一中：贏得一點都不僥倖

2019-11-12 23:22

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

12強／南韓遭中華隊重創 金卿文：各方面都輸

2019-11-12 23:30

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

12強／美國連5戰開轟 4:3勝日本奪複賽首勝

2019-11-12 21:46

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10

12強／曾豪駒提醒 陳俊秀開轟找回手感

2019-11-12 23:00

NBA／詹姆斯、庫茲瑪關鍵外線 湖人射下太陽

2019-11-13 12:46

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

12強／引導投手完封 高宇杰滿意自己表現

2019-11-12 23:32

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

NBA／合作不到兩個月 籃網掰了執行長

2019-11-13 09:10

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

NBA／朗多歸隊就建功 詹姆斯：組織工作交給他

2019-11-13 15:58

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

12強／張奕封鎖韓國打線 主動向教練要求續投

2019-11-13 00:53

NBA／勇士傷不停 後衛李右手掌骨折

2019-11-13 10:43

12強／扮火車頭撞倒南韓 胡金龍：還有兩戰關鍵

2019-11-12 23:22

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

NBA／遭火箭交易 保羅感覺背後被人捅刀

2019-11-13 15:58

NBA／懷特單節狂砍7記三分球 史上菜鳥第一人

2019-11-13 13:30

NBA／已兩度攻下40分10助攻 楊恩併肩喬丹、詹姆斯

2019-11-13 15:53

NBA／楊恩狂轟42分11助攻 斬斷金塊4連勝

2019-11-13 13:21

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

NBA／安比德致勝爆扣 76人一分險勝騎士

2019-11-13 11:24

NBA／快艇喬治要復出了 周五對鵜鶘亮相

2019-11-13 08:05

南迴公路路跑逾7千人報名 創台東史上最多

2019-11-12 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top