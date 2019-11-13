海碩盃／對手曾擊敗小威 李亞軒止步16強
2019-11-13 20:02
聯合報 記者林宋以情
／台北即時報導
前天迎來海碩會內賽首勝，24歲的李亞軒13日迎戰曾擊敗過3名世界前三好手，包括前球后小威廉絲（Serena Williams）的斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova），兩個3：6落敗，無緣將勝場繼續推進。
世界173名塞彼洛娃，生涯成名作是2014年查爾斯頓女網賽拍落世界球后小威廉絲（Serena Williams），生涯首闖WTA單打決賽。隨後2015年溫網，塞彼洛娃拍退當時世界第三哈蕾普（Simona Halep），隔年溫網再力克西班牙名將蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza）。
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李亞軒表示，賽前就有先做功課，知道對手擊敗過小威，且出擊變化多，「今天幾乎每顆都跟她們打6、7拍以上，可能是少面對這種高強度選手，總是會給對方機會，或者得分機會沒掌握住。」
今年突破首輪魔咒，李亞軒遺憾沒能繼續向上挺進，給自己評60分，「我跟隊友的對峙能力有，只是變化太少導致失誤率高，需要更多切球、上網變化。」
國內姊妹檔詹家、謝家雙打都有亮眼表現，不過李亞軒跟妹妹異口同聲，笑說要看兩人搭檔可能遙遙無期，「我們都是火爆型，而且都擅打底線，只有練習賽搭檔過而已，不過我對妹妹都很沒耐心，沒想過要搭女雙。」
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