香港羽賽／三局苦戰險勝 周天成晉級男單第二輪

2019-11-13 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



周天成今天在男單首輪遭遇世界排名第十五名的日本選手常山幹太，在比賽第68分鐘以21：5、24：26、21：15辛苦勝出。 新華社 分享 facebook

香港羽球公開賽在今天舉行單雙打首輪賽事，其中我國一哥周天成今天在男單首輪遭遇世界排名第十五名的日本選手常山幹太，雖然首局僅花11分鐘就拿下，但接下來兩局卻都陷入苦戰，並在比賽第68分鐘以21：5、24：26、21：15辛苦勝出，晉級到第二輪賽事。

總獎金40萬美元的世界羽聯超級500系列賽香港公開賽本周在九龍開打，儘管重返世界球后寶座的我國一姊戴資穎因養傷並未參賽，但包括周天成、王子維等人皆赴港備戰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在第二天賽事中，我國共有單雙打11組人馬登場，其中「羽球王子」王子維在上午賽事中碰上世界排名第16名的印度沙米（Sameer Verma），在苦戰三局後以21：11、13：21、21：8勝出，下一輪將對上中國大陸前球王諶龍。

至於上周在福州公開賽冠軍賽與我國一哥周天成交手的日本世界球王桃田賢斗，則是在單打賽事開打前夕宣布退賽，而周天成則是在今天晚間遭遇另一名日本好手常山幹太，雙方生涯前三度碰頭，皆由周天成取勝。

今天雙方交手周天成再度佔上風，他在首局前段就拉開差距，並僅花11分鐘就以21：5輕鬆拿下首局，第二局雙方則是展開激烈拉鋸戰，常山幹太率先取得局點，雖然周天成化解了對手前三個局點，但也遭對手化解兩個賽末點，並以24：26遭扳平。

決勝局前段雙方一來一往，不過在5：5平手後，周天成逐漸擴大領先差距，並在比賽第68分鐘以21：15勝出，晉級到第二輪，而挺過首輪賽事的還包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙許雅晴／胡綾芳。