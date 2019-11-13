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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

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香港羽賽／三局苦戰險勝 周天成晉級男單第二輪

2019-11-13 19:57聯合報 記者劉肇育／即時報導

周天成今天在男單首輪遭遇世界排名第十五名的日本選手常山幹太，在比賽第68分鐘以2...
周天成今天在男單首輪遭遇世界排名第十五名的日本選手常山幹太，在比賽第68分鐘以21：5、24：26、21：15辛苦勝出。 新華社
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香港羽球公開賽在今天舉行單雙打首輪賽事，其中我國一哥周天成今天在男單首輪遭遇世界排名第十五名的日本選手常山幹太，雖然首局僅花11分鐘就拿下，但接下來兩局卻都陷入苦戰，並在比賽第68分鐘以21：5、24：26、21：15辛苦勝出，晉級到第二輪賽事。

總獎金40萬美元的世界羽聯超級500系列賽香港公開賽本周在九龍開打，儘管重返世界球后寶座的我國一姊戴資穎因養傷並未參賽，但包括周天成、王子維等人皆赴港備戰。

在第二天賽事中，我國共有單雙打11組人馬登場，其中「羽球王子」王子維在上午賽事中碰上世界排名第16名的印度沙米（Sameer Verma），在苦戰三局後以21：11、13：21、21：8勝出，下一輪將對上中國大陸前球王諶龍。

至於上周在福州公開賽冠軍賽與我國一哥周天成交手的日本世界球王桃田賢斗，則是在單打賽事開打前夕宣布退賽，而周天成則是在今天晚間遭遇另一名日本好手常山幹太，雙方生涯前三度碰頭，皆由周天成取勝。

今天雙方交手周天成再度佔上風，他在首局前段就拉開差距，並僅花11分鐘就以21：5輕鬆拿下首局，第二局雙方則是展開激烈拉鋸戰，常山幹太率先取得局點，雖然周天成化解了對手前三個局點，但也遭對手化解兩個賽末點，並以24：26遭扳平。

決勝局前段雙方一來一往，不過在5：5平手後，周天成逐漸擴大領先差距，並在比賽第68分鐘以21：15勝出，晉級到第二輪，而挺過首輪賽事的還包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙許雅晴／胡綾芳。

周天成羽球王子維

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