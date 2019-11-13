海碩盃／被對手爭議擾亂 李亞芯無緣續寫驚奇之旅
2019-11-13 18:22
聯合報 記者林宋以情
／台北即時報導
兩天前成為3年來首自會外賽首闖會內台將，18歲的李亞芯，今台北小巨蛋海碩女網首輪，迎戰前世界排名69名斯洛維尼亞塞彼洛娃（Dalila Jakupovic），李亞芯搶下首盤後，次盤受到判決干擾，亂了節奏，6：2、2：6、2：6先盛後衰，32強止步。
李亞芯此役開賽勢不可擋，自1：2落後連破帶保直取5局，第7局更賞給現居201名的嘉可波微姿鴨蛋，6：2逆轉搶下第一盤。
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次盤李亞芯打出2：0領先，但第3局發球時，裁判先對塞彼洛娃提出警告，教練不得指導，一如小威廉斯（Serena Williams）美網對大坂直美翻版，還請來大會主裁判，隔網觀戰的李亞芯，情緒難免受影響，一發失誤後，二發時又受到裁判對講機雜音干擾，該局遭破發，意外也成為比賽的分水嶺。
「後面整個亂掉，自己心態也沒有調整好，打到有點生氣。」李亞芯自評此站70分，「經驗還是不夠，尤其是領先時的心態，」
不過今年海碩2連勝自會外賽挺進會內，多少讓李亞芯對明年更有目標，「有多了一點信心，明年有機會會多打幾站。」至於未來有沒有機會，和姐姐裡亞軒搭檔雙打，李亞芯笑說沒想過，「不過我們兩個個性相反，搭檔比較難。」
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