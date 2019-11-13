網球／曾居世界第4 前澳網亞軍席布可娃退役

2019-11-13 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



前世界第4、2014年澳網亞軍斯洛伐克名將席布可娃（Dominika Cibulkova），近日宣布退役高掛戰拍。30歲的席布可娃坦言已經無法負荷四處征戰，心生倦怠，未來將在家鄉投資網球學院，豐富退休生活。

席布可娃2016年年終賽單打封后，生涯拿下八座WTA冠軍，2009年法網最佳曾挺進四強。不過最為台灣人所知的，恐怕是去年溫網面對謝淑薇時，並未誠實告知裁判判決的爭議球。

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席布可娃近日出版回憶錄《網球是我人生》，回顧自己15年網球生涯。160公分的席布可娃透露，起初因為身材矮小，沒人看好她，也讓她的生涯顯得更不可思議。

「我從來就不是要證明別人錯了的人，我知道自己的優點，我也不是為了陌生人而戰。」席布可娃表示，新加坡年終賽奪冠一刻，就是她打網球的原因。

由於跟腱傷勢纏身，席布可娃坦言早已感覺無法百分之百投入在訓練上，早就萌生退意，自己也已經達到過去作夢也想不到的成就，今年法網成為她的告別作。未來她將在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）投資網球學院《 Love4Tennis》以及餐廳，為培育家鄉下一代網球好手努力。