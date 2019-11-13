ATP年終賽／年終球王之爭 納達爾佔上風
2019-11-13 14:21
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天在ATP年終賽遭奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）逆轉，讓「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）距離「年終球王」更進一步。
納達爾是年終賽頭號種子，但首戰敗給尋求衛冕的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），也讓列第2種子的小約有年終積分超前機會，不過小約今天錯失第2戰勝利，以7：6（7：5）、3：6、6：7（5：7）敗給汀恩，積分仍以440分落後納達爾。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
挑戰第6度登「年終球王」的小約，若是沒進入ATP年終賽最後4強，世界第一寶座就會自動讓給納達爾，所以小約在台灣時間15日凌晨4點對上「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），是非勝不可；納達爾在今天晚上10點的分組第2戰碰俄羅斯對手梅德維夫（Daniil Medvedev）是同樣關鍵，納達爾必須避免連敗，爭取從阿格西組出線的機會。
納達爾有兩種「靠自己」登年終球王的機會，第一種就是年終賽封王，球王寶座自然到手，若拿到分組兩勝再打進決賽，也能獲得年終第一頭銜。
「西班牙蠻牛」要登頂的其他方式，都和小約表現有關，納達爾若以1勝2敗戰績晉級4強並打進決賽，且小約沒贏下冠軍，同樣能登上年終球王；就算納達爾年終賽一場未贏，只要小約沒有晉級，在美網打下冠軍的西班牙傳奇也能重返世界第一。
留言