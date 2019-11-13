香港羽賽／日本球王退賽 王子維開胡

2019-11-13 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



王子維。 歐新社 分享 facebook 剛在大陸福州公開賽決賽擊敗我國「一哥」周天成，日本「世界球王」桃田賢斗在今天全面開戰的香港公開賽退賽，晚間登場的小天成男單最高位種子；另名男單台將「羽球王子」王子維早上出賽則通過3局大戰考驗，成為率先晉級第二輪的台將。

香港公開賽屬超級500系列賽，總獎金40萬美金，昨天由會外賽和混雙會內賽先登場，兩組寶島組合王齊麟／程琪雅和李哲輝／許雅晴都沒成闖關；第2日賽程今天早上9點開戰，打頭陣的混雙盧敬堯／李佳馨和楊博軒／胡綾芳也沒能搶勝，代表混雙台將全軍覆沒。

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「羽球王子」王子維為台將開胡，世界排名26的他前一站在福州首戰就碰學長周天成，福州前一站在法國公開賽更是首輪就遭遇桃田賢斗，今天碰世界排名16的印度沙米（Sameer Verma），耗時54分鐘以21：11、13：21、21：8勝出，除收穫對戰2連勝，也終止連3站「一輪遊」。

桃田賢斗周日剛和小天上演連兩年的福州決賽對決戲碼，最終桃田賢斗在3局大戰捧起本季第10座冠軍，原定今天迎接香港首戰提前退賽；本周重返「世界球后」的戴資穎則因膝蓋不適，上周福州4強止步後就宣布退出香港賽程。

小戴退出後，唯一女單台將白馭珀昨天雖通過會外賽考驗，但今天會內首戰碰世界排名18的泰國對手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）沒能突圍，3局大戰以11：21、21：15、10：21出局。

世界排名第2的小天預計今天晚上6點半登場，對手是日本世界排名15的常山幹太，過往3度對決都由小天勝出。