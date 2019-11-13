ATP年終賽／退費德勒、經典戰逆轉小約 汀恩首闖4強

2019-11-13 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



汀恩。 新華社 分享 facebook

奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）在ATP年終賽首戰先拍下「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），今天經過馬拉松大戰再逆轉塞爾維亞的「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），2連勝在手，成為首位晉級4強的選手，寫下生涯新里程。

汀恩在前天的首戰以兩個7：5力退費德勒，今天在台灣時間凌晨4點登場的第2戰碰上球王小約，再克服首盤「搶7」的劣勢，演出3盤歷時2小時47分鐘的經典逆轉，以6：7（5：7）、6：3、7：6（7：5）迎接連勝。

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連4年叩關年終大賽的他在賽後形容，就像是從孩提時代就期待的特別戰役，努力訓練也是為了這一刻，「真的很經典，在那麼不可思議的氛圍下，擊敗一位傳奇球員，且晉級到4強，這是最棒的一點。」

在決勝盤的「搶7」過程，汀恩一度陷入1：4落後，他謙稱逆轉帶了點運氣，「這是場不可思議的比賽，我永遠不會忘記。」

小約在硬地賽場對戰汀恩原本握有3戰全勝優勢，這次汀恩有4次破發機會全部把握住，關鍵時刻的掌握度成獲勝關鍵，小約也讚對手值得勝利，「他在整場比賽都發揮很好，我必須摘帽向他道賀，因為他真的打出一場好比賽。」

費德勒在稍早以7：6（7：2）、6：3拍下23歲的義大利貝對手雷帝尼（Matteo Berrettini），勝場開張；他和今天吞敗的小約戰績同是1勝1敗，將於台灣時間15日凌晨4點上演的分組最終賽對決，爭取最後一張4強門票。