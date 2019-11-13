ATP年終賽／就要專打天王！澤瑞夫宰「牛」

2019-11-13 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



澤瑞夫擊敗西班牙「球王」納達爾。 （美聯社） 分享 facebook

尋求衛冕的廿二歲德國小將澤瑞夫，ＡＴＰ年終賽首戰開出紅盤，以六比二、六比四擊敗西班牙「球王」納達爾，成為史上唯一在年終賽擊敗過「三大天王」納達爾、約克維奇與費德勒的球員。

被看好成為下位球王之一的澤瑞夫，去年年終賽四強拍退六度年終賽球王費德勒，決賽再力克前塞爾維亞球王約克維奇登頂，昨日面對腹部拉傷復出的納達爾，雖然過去對戰五戰皆敗，但他打出水準，連三局破發「蠻牛」，僅花八十三分鐘開出紅盤。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

澤瑞夫賽後直呼開心，「非常高興，賽前就很期待這一戰。我想是比賽氣氛和大家給我的愛，激發出最好的我。」

納達爾擅長的正拍球威盡失，此役僅有三記致勝球，並出現十三次非受迫性失誤，輸球也讓他與約克維奇的球王之爭，差距縮小到四四○分。納達爾表示傷勢已無大礙，稱讚澤瑞夫表現很好，輸球唯一理由就是打得差，「我們都知道比賽很艱難，儘管傷後備戰期很短，但仍不斷嘗試，下一場得打出更好表現。」