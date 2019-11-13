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ATP年終賽／就要專打天王！澤瑞夫宰「牛」

2019-11-13 00:49聯合報 記者林宋以情／綜合報導

澤瑞夫擊敗西班牙「球王」納達爾。 （美聯社）
澤瑞夫擊敗西班牙「球王」納達爾。 （美聯社）
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尋求衛冕的廿二歲德國小將澤瑞夫，ＡＴＰ年終賽首戰開出紅盤，以六比二、六比四擊敗西班牙「球王」納達爾，成為史上唯一在年終賽擊敗過「三大天王」納達爾、約克維奇費德勒的球員。

被看好成為下位球王之一的澤瑞夫，去年年終賽四強拍退六度年終賽球王費德勒，決賽再力克前塞爾維亞球王約克維奇登頂，昨日面對腹部拉傷復出的納達爾，雖然過去對戰五戰皆敗，但他打出水準，連三局破發「蠻牛」，僅花八十三分鐘開出紅盤。

澤瑞夫賽後直呼開心，「非常高興，賽前就很期待這一戰。我想是比賽氣氛和大家給我的愛，激發出最好的我。」

納達爾擅長的正拍球威盡失，此役僅有三記致勝球，並出現十三次非受迫性失誤，輸球也讓他與約克維奇的球王之爭，差距縮小到四四○分。納達爾表示傷勢已無大礙，稱讚澤瑞夫表現很好，輸球唯一理由就是打得差，「我們都知道比賽很艱難，儘管傷後備戰期很短，但仍不斷嘗試，下一場得打出更好表現。」

納達爾澤瑞夫約克維奇費德勒

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