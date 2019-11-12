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海碩盃／教練鐵律收手機 15歲未來之星楊亞依奪WTA首勝

2019-11-12 21:33聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

4歲起開始接觸網球，我國網壇未來之星15歲小將楊亞依，本屆海碩女網賽持外卡出賽，12日單打首輪與18歲的「台英混血」葛蘭喬安娜上演台灣內戰，楊亞依以兩個6：3勝出，笑納生涯WTA第一勝。

楊亞依目前世界青少女排名61名，去年在新加坡舉行的WTA年終賽未來之星(WTA Future Stars)14歲組，打下台灣首冠。今日面對大她3歲的葛蘭喬安娜，楊亞依坦言面對學姐難免緊張，「其實賽前很期待也很興奮，但我不想像去年一樣，因為緊張所以沒有發揮，有做好心理準備。」

楊亞依首盤第3局就率先破發，盤末再連下4局，6：3搶下第一盤。次盤第4局，楊亞依再度突圍，第4個賽末點拿下勝利。

15歲就打下WTA首勝且是會內賽首勝，但楊亞依不認為首勝來得早，「我這兩年一直錯過很多重要的機會，譬如去年的海碩盃。我也準備好了。」

帶楊亞依2年多的教練何智仁，私下與楊亞依亦師亦友，但該有的紀律沒有少，比賽期間一律收手機，讓她專心備戰。依照楊亞目前排名，明年四大賽青少女單打基本上沒有問題。

何智仁表示，楊亞依特色就是攻擊侵略性，接手後再增加她的進攻技巧，也讓楊亞依學習場上思考，「這一勝對她以及接下來的冬訓準備都很重要，目標一年內能轉職業，去挑戰更高層級。」

15歲楊亞依擊敗葛蘭喬安娜拿下WTA首勝。圖／海碩整合行銷提供
15歲楊亞依擊敗葛蘭喬安娜拿下WTA首勝。圖／海碩整合行銷提供
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15歲楊亞依擊敗葛蘭喬安娜拿下WTA首勝。圖／海碩整合行銷提供
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葛蘭喬安娜不敵楊亞依。圖／海碩整合行銷提供
葛蘭喬安娜不敵楊亞依。圖／海碩整合行銷提供
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海碩盃

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