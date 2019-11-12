海碩盃／在台灣不知道輸的感覺 芭波絲寫11連勝
2019-11-12 21:02
聯合報 記者林宋以情
／台北即時報導
才在WTA深圳年終賽完成雙打三連霸，匈牙利名將芭波絲（Timea Babos）今日海碩女網單打首輪遭遇苦戰，2：6、6：4、6：3逆轉勝印尼蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi），寫下台灣出賽11連勝。
芭波絲目前女雙世界排名第3，女單則排名104名，是2015年海碩盃、2018年WTA台灣賽都順利捧冠，在台灣還沒輸過，賽前寫下10連勝。
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不過芭波絲首輪就遭遇挑戰，所幸她首盤2：6讓出後，後兩盤迅速回穩，成功上演逆轉勝，保住在台灣出賽不敗紀錄。
「沒想到第一場就打這麼辛苦，我差點要打包去機場了。」芭波絲坦言開賽慢熱，特別是球場偏慢讓她頗難適應，「我就是抱持不能在台灣輸球的決心，畢竟也是本季最後一場，能逆轉勝我也引以為傲。」
第三度來台，不過前兩次都打好打滿奪冠，沒時間走訪寶島，不過芭波絲笑說，日前在深圳比賽，中國的食物令她敬謝不敏，甚至因此瘦了好幾公斤，來這裡終於能夠大啖佳餚，「最愛的火鍋，麵食我也知道很有名，終於可以吃些美食。」
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