海碩盃／張凱貞突襲瞎聊放鬆 徐竫雯落敗喊可惜
2019-11-12 19:06
聯合報 記者林宋以情
／台北即時報導
賽前「網球精靈」張凱貞現身為她助陣，我國23歲網球好手徐竫雯，12日海碩女網單打首輪仍1：6、4：6，不敵世界排名424名的澳洲珊德絲（Storm Sanders），賽後直喊可惜。
徐竫雯年初和張凱貞ITF澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打奪冠，不過幾場日本賽都碰上流感，讓她欲哭無淚，先前全運會又左腿拉傷，讓她苦笑，「怎麼現在就在犯太歲。」
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本季首場WTA單打賽，徐竫雯賽前相當亢奮，加上張凱貞又現身為她助陣，讓她充滿幹勁，「我是賽前會很多話的人，苦無說話對象，她一來我忍不住劈拉啪啦一直講，也舒緩不少緊張情緒。」
世界排名989名的徐竫雯，今持外卡出賽，開賽就陷入苦戰連丟3局，1：6讓出。次盤徐竫雯首度破發對手，但3、5局沒能保住，最終4：6落敗。
「今天關鍵分沒掌握好，後面有改善失誤，多抽幾拍。」打到欲罷不能的徐竫雯說，「對方贏了才知道，蛤結束了喔。覺得很可惜。」
徐竫雯稍後還要搭檔李亞芯，迎戰俄羅斯組合扎拉米澤（Natela Dzalamidze）／拉柯希莫娃（Kamilla Rakhimova），年底將繼續準備澳網外卡賽與張凱貞搭檔續拚。
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