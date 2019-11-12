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香港羽賽／白馭珀挺進女單會內賽 周天成明登場

2019-11-12 18:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

白馭珀在女單資格賽殺出重圍挺進會內賽。 圖／聯合報系資料照片
白馭珀在女單資格賽殺出重圍挺進會內賽。 圖／聯合報系資料照片
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總獎金40萬美元的世界羽聯超級500系列賽香港公開賽，今天舉行資格賽與混雙首輪賽事，儘管重返世界球后寶座的我國一姐戴資穎並未參賽，但白馭珀仍在女單資格賽殺出重圍挺進會內賽，而我國一哥周天成則將在明天晚間的男單首輪遭遇日本常山幹太。

上周在福州公開賽傷退的戴資穎，這次香港公開賽決定不參賽養傷，而在福州公開賽拿下亞軍佳績的周天成，則在首日賽事中輪空，並將在明天碰上目前男單世界排名第15名的常山幹太，雙方生涯前三度交手都有周天成取勝，而王子維明天首輪則將碰上世界排名第16名的印度沙米（Sameer Verma），雙方生涯僅交手過一次，是在今年澳洲公開賽由王子維苦戰三局後勝出。

今天舉行的資格賽中，我國有多組人馬登場爭會內賽門票，其中女單好手白馭珀以直落二擊敗地主選手，順利挺進到會內賽，並將在女單首輪遭遇泰國好手布莎南（Busanan Ongbumrungpan），雙方生涯前4度碰頭白馭珀僅拿下過一勝，如能挺進第二輪，白馭珀則可能遭遇上周在福州曾交手過的印度辛德胡或是南韓金佳恩，當時白馭珀在首輪爆冷擊敗辛德胡，但第二輪敗在金佳恩手中。

至於今天混雙首輪賽事，我國共有兩組人馬出賽，其中王齊麟／程琪雅不敵印尼組合，李哲輝／許雅晴則是不敵地主搭擋鄧俊文／謝影雪，明天我國則有11組人馬將出賽。

周天成戴資穎王子維

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